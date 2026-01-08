Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii, după Benfica - Braga 1-3: "Le doresc jucătorilor să doarmă ca mine, adică deloc" - Antena Sport

Jose Mourinho a fost scos din sărite de prestaţia jucătorilor săi din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei. Benfica a pierdut pe teren propriu, scor 1-3, cu Braga.
Antrenorul portughez şi-a pus la zid jucătorii pentru prestaţia din prima repriză şi i-a taxat şi pe cei de la Braga.
Jose Mourinho, discurs dur după ce Benfica a pierdut cu Braga în Cupa Ligii Portugaliei
“Prima repriză a fost pur și simplu oribilă, inexplicabil. Am început bine, cu o mare ocazie, dar apoi a fost acel penalty acordat și apoi anulat de VAR. Trebuia să fie un impuls pozitiv, dar a existat o prăbușire. Nu pot găsi ceva pozitiv în prima repriză, cu excepția primelor 5 minute. În repriza a doua, lucrurile s-au schimbat complet, la toate nivelurile.
Prima repriză a aparținut celor de la Braga, iar a doua lui Benfica, așadar ar fi fost egalul un rezultat echitabil? Eu sunt de părere că nu. Oricine joacă atât de rău pe cum am făcut-o noi în prima repriză merită să piardă. Pentru mine, ar fi fost mult mai ușor să vin aici și să-i felicit pe cei de la SC Braga și pe Carlos (n.r. antrenorul Carlos Vicens), dar, îmi pare rău, nu pot spune asta. Nu SC Braga a câștigat meciul, noi l-am pierdut”, a declarat Jose Mourinho, potrivit abola.pt.
Nici arbitrul Joao Pinheiro nu a scăpat de criticile lui Mourinho. “The Special One” a fost deranjat de faptul că centralul “şi-a arătat muşchii” în faţa lui Otamendi, căruia i-a arătat al doilea cartonaş galben în minutul 89 şi va rata meciul cu Porto din sferturile Cupei Portugaliei:
“Nu îmi plac în mod normal scenariile ipotetice, dar dacă nu ar fi existat al treilea gol, nu s-ar fi terminat 1-2. Braga s-a retras complet și a fost în mare dificultate în repriza a doua. Al treilea gol a încheiat meciul.
Iar apoi, Joao Pinheiro ‘și-a arătat mușchii’, lucru pe care nu îl face împotriva altor căpitani, dar în fața căpitanului nostru, a făcut-o”, a mai spus Jose Mourinho.
„Sper că jucătorii vor dormi la fel de bine ca mine, adică deloc”, a adăugat el. „Asta le doresc. Să nu doarmă şi să se gândească la fel de mult ca mine. Şi apoi, mâine, vom putea începe să discutăm, ceea ce nu s-a întâmplat în vestiar.”
El explică că a monopolizat discuţia, lucru pe care îl regretă. „În vestiar, a fost un monolog, iar monologurile interminabile nu mi se potrivesc, prefer dialogul. Vom discuta cu jucătorii despre diferenţele dintre prima şi a doua repriză şi ne vom pregăti cât mai bine pentru meciul împotriva FC Porto. Dar haideţi să mergem, convinşi că putem câştiga.”
