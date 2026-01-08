Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: "Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele" - Antena Sport

Marius Şumudică a devenit în urmă cu câteva zile antrenorul lui Al-Okhdood şi este pregătit să salveze echipa de la retrogradare. Acesta este obiectivul antrenorului român, care a semnat până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, în cazul în care va menţine echipa în prima ligă.

Şumudică are încredere în lotul pe care l-a găsit la Al-Okhdood şi este convins că poate face treabă bună, mai ales că se bucură şi de susţinerea conducerii.

Marius Şumudică, mesaj categoric pentru noii săi jucători

Cu toate acestea, antrenorul român a avut un şi un avertisment pentru jucătorii care nu vor da totul pentru a salva echipa de la retrogradare:

“Eu și staff-ul meu vom munci pentru a o salva pe Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu. Am vorbit cu toți și le știu bine potențialul. Am început să urmăresc echipa de acum cinci meciuri. Nu sunt aici să-mi dezvălui planurile tactice, iar rezultatele sunt singurele care judecă.

Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii. Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece! Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin. Campionatul saudit este acum unul dintre cele mai puternice din lume și crește rapid”, a declarat Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă.