Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială” - Antena Sport

Antrenorul italian Carlo Ancelotti s-a declarat convins că atacantul portughez Cristiano Ronaldo, fostul său elev de la Real Madrid, va atinge borna de 1.000 de goluri marcate până la finalul carierei sale.

“Va reuşi, sunt sigur de asta. Nu am nicio îndoială că o va face”, a declarat Ancelotti, actualul selecţioner al Braziliei, într-un interviu acordat cotidianului spaniol AS.

Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate

“În Italia, m-au întrebat recent despre Modric şi cei 40 de ani ai săi, iar eu le-am spus că, desigur, va juca bine la AC Milan. Luka şi Cristiano sunt profesionişti care iubesc fotbalul şi sunt pasionaţi de acest sport. Vor realiza întotdeauna tot ce îşi doresc. Cristiano va ajunge cu siguranţă la 1.000 de goluri, dar când va reuşi asta, nu ar trebui să uite să mă invite la celebrarea acestui record incredibil”, a adăugat “Don Carlo”.

Admiraţia lui Ancelotti pentru Ronaldo provine din anii de succes petrecuţi la Real Madrid, unde au câştigat împreună Liga Campionilor în 2014. Italianul a recunoscut adesea că profesionalismul portughezului şi setea sa continuă de victorie au fost cheia excelenţei sale constante.

Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în februarie, a marcat până în prezent 953 de goluri la nivel de club şi echipă naţională. El este cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid (450) şi a mai jucat, de asemenea, la Sporting Lisabona (5 goluri), Manchester United (145 goluri) şi Juventus Torino (101 goluri), în timp ce pentru Al-Nassr, actuala sa formaţie, de care este legat prin contract până în 2027, a înscris până acum 109 goluri.