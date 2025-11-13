Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială” - Antena Sport

Închide meniul
Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială"

Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială"

Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 15:18

Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: Nu am nicio îndoială”

Cristiano Ronaldo și Carlo Ancelotti/ Hepta

Antrenorul italian Carlo Ancelotti s-a declarat convins că atacantul portughez Cristiano Ronaldo, fostul său elev de la Real Madrid, va atinge borna de 1.000 de goluri marcate până la finalul carierei sale. 

“Va reuşi, sunt sigur de asta. Nu am nicio îndoială că o va face”, a declarat Ancelotti, actualul selecţioner al Braziliei, într-un interviu acordat cotidianului spaniol AS. 

Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate 

“În Italia, m-au întrebat recent despre Modric şi cei 40 de ani ai săi, iar eu le-am spus că, desigur, va juca bine la AC Milan. Luka şi Cristiano sunt profesionişti care iubesc fotbalul şi sunt pasionaţi de acest sport. Vor realiza întotdeauna tot ce îşi doresc. Cristiano va ajunge cu siguranţă la 1.000 de goluri, dar când va reuşi asta, nu ar trebui să uite să mă invite la celebrarea acestui record incredibil”, a adăugat “Don Carlo”. 

Admiraţia lui Ancelotti pentru Ronaldo provine din anii de succes petrecuţi la Real Madrid, unde au câştigat împreună Liga Campionilor în 2014. Italianul a recunoscut adesea că profesionalismul portughezului şi setea sa continuă de victorie au fost cheia excelenţei sale constante. 

Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în februarie, a marcat până în prezent 953 de goluri la nivel de club şi echipă naţională. El este cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid (450) şi a mai jucat, de asemenea, la Sporting Lisabona (5 goluri), Manchester United (145 goluri) şi Juventus Torino (101 goluri), în timp ce pentru Al-Nassr, actuala sa formaţie, de care este legat prin contract până în 2027, a înscris până acum 109 goluri. 

Ronaldo a reuşit de asemenea să înscrie 143 de goluri pentru selecţionata Portugaliei, fiind cel mai marcator din istorie la nivel internaţional. 

Portughezul este golgheterul all-time al Ligii Campionilor europeni, cu 140 de goluri, devansându-l pe marele său rival argentinian Lionel Messi (129 goluri). 

1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
