Jaqueline Cristian, calificare senzațională în semifinale la Strasbourg! Românca, victorie după un meci de aproape 3 ore

Jaqueline Cristian s-a calificat în careul de ași al turneului WTA de la Strasbourg, după ce a trecut în cursul zilei de joi de rusoaica Daria Kasatkina (62 WTA).

Românca noastră a avut nevoie de aproape trei ore pentru a o elimina pe sfertfinalista din 2018 de la Wimbledon. Acum, aceasta este la doar un pas de marea finală.

Jaqueline Cristian și-a continuat joi parcursul de excepție din cadrul turneului WTA de la Strasbourg. Românca a trecut în faza sferturilor de Daria Kasatkina, ocupanta locului 62 mondial.

Sportiva s-a impus în trei seturi, scor 7-6(3), 3-6, 6-2, la capătul unui meci ce a durat două ore și 36 de minute. Pentru calificarea mai departe, Jaqueline și-a asigurat un cec în valoare de €119,030.