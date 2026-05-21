Jaqueline Cristian, calificare senzațională în semifinale la Strasbourg! Românca, victorie după un meci de aproape 3 ore

Jaqueline Cristian s-a calificat în careul de ași al turneului WTA de la Strasbourg, după ce a trecut în cursul zilei de joi de rusoaica Daria Kasatkina (62 WTA).
Românca noastră a avut nevoie de aproape trei ore pentru a o elimina pe sfertfinalista din 2018 de la Wimbledon. Acum, aceasta este la doar un pas de marea finală.
Jaqueline Cristian, victorie în fața Dariei Kasatkina
Jaqueline Cristian și-a continuat joi parcursul de excepție din cadrul turneului WTA de la Strasbourg. Românca a trecut în faza sferturilor de Daria Kasatkina, ocupanta locului 62 mondial.
Sportiva s-a impus în trei seturi, scor 7-6(3), 3-6, 6-2, la capătul unui meci ce a durat două ore și 36 de minute. Pentru calificarea mai departe, Jaqueline și-a asigurat un cec în valoare de €119,030.
- Rafa Nadal a dat verdictul după ce Carlos Alcaraz s-a retras și de la Wimbledon: “Și eu m-am accidentat așa”
- Ce surpriză, înainte de Roland Garros! Cine e noul antrenor al lui Novak Djokovic. Anunţul făcut de sârb
- Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă
- Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg
- Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club