Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor

Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 10:35

Comentarii
Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor

FCSB - Univ. Craiova - CFR Cluj / Colaj Profimedia + Sport Pictures

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, cu FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în prim-plan. În play-off-ul Europa League, campioana României a remizat cu Aberdeen, în timp ce în Conference League, Universitatea Craiova s-a impus pe terenul celor de la Bașakșehir, iar CFR Cluj a suferit un eșec rușinos cu Hacken.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După rezultatele din manșa tur din cupele europene, cei de la Football Meets Data au calculat probabilitățile ca fiecare echipă să treacă mai departe, iar oltenii ies cel mai bine după seara trecută.

Ce șanse au echipele românești din Europa la calificare? CFR Cluj, șanse pur matematice

Pentru a analiza în detaliu cum arată calculele statisticienilor, se va face o comparație între ce predicții au oferit săptămâna trecută, după ce fiecare echipă din România și-a aflat adversara. În ceea ce o privește pe FCSB, remiza cu Aberdeen nu a schimbat cu mult rezultatele celor de la Football Meets Data. După 2-2 pe Pittodrie, campioana României are 68% șanse să meargă în grupa Europa League. Acum șapte zile, roș-albaștrilor le-au fost oferite 69 de procente, astfel că schimbarea este infirmă.

Diferențe drastice se reflectă după partidele celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova. În privința ardelenilor, care au fost învinși cu 7-2 de Hacken în Suedia, probabilitatea ca ei să mai ajungă în grupa Conference League a ajuns la 1%. Înainte de manșa tur, formația din Gruia era favorită și avea un procent de calificare de 58%.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova a ieșit extrem de câștigată după succesul cu Bașakșehir din deplasare, scor 2-1, în condițiile în care turcii erau favoriți pe stadionul Fatih Terim. Oltenii reprezintă una dintre echipele cu cel mai mare “boom” în creșterea șanselor, de la 44%, cât aveau acum o săptămână, la 75%.

Cele trei echipe vor juca returul “dublelor” în care sunt angrenate joia viitoare, pe 28 august.

Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijeliiAproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
Observator
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
Fanatik.ro
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
10:31
Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: “E mişto aşa, cu acţiune”
10:04
Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului
9:44
Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL
9:42
Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: “Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul”
9:28
Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti
9:05
Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: “A fost ghinionist”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2! 3 Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!” 4 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 5 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”