Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor - Antena Sport

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, cu FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în prim-plan. În play-off-ul Europa League, campioana României a remizat cu Aberdeen, în timp ce în Conference League, Universitatea Craiova s-a impus pe terenul celor de la Bașakșehir, iar CFR Cluj a suferit un eșec rușinos cu Hacken.

După rezultatele din manșa tur din cupele europene, cei de la Football Meets Data au calculat probabilitățile ca fiecare echipă să treacă mai departe, iar oltenii ies cel mai bine după seara trecută.

Ce șanse au echipele românești din Europa la calificare? CFR Cluj, șanse pur matematice

Pentru a analiza în detaliu cum arată calculele statisticienilor, se va face o comparație între ce predicții au oferit săptămâna trecută, după ce fiecare echipă din România și-a aflat adversara. În ceea ce o privește pe FCSB, remiza cu Aberdeen nu a schimbat cu mult rezultatele celor de la Football Meets Data. După 2-2 pe Pittodrie, campioana României are 68% șanse să meargă în grupa Europa League. Acum șapte zile, roș-albaștrilor le-au fost oferite 69 de procente, astfel că schimbarea este infirmă.

🆕 Updated 🟠 UEL PO probabilities (21 Aug)

📈 Biggest winners (% gained):

+37% 🇧🇪 Genk

+35% 🇮🇱 Maccabi TA

+31% 🇸🇪 Malmö

+25% 🇲🇰 Shkendija

+24% 🇭🇷 Rijeka

+22% 🇨🇭 Young Boys

📊📈📉 Full analysis for 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our members (in bio) pic.twitter.com/FbySpKCrms

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025

Diferențe drastice se reflectă după partidele celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova. În privința ardelenilor, care au fost învinși cu 7-2 de Hacken în Suedia, probabilitatea ca ei să mai ajungă în grupa Conference League a ajuns la 1%. Înainte de manșa tur, formația din Gruia era favorită și avea un procent de calificare de 58%.