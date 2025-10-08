Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA

Publicat: 8 octombrie 2025, 12:39

Comentarii
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Wuhan. După ce a trecut în turul 1 de Jelena Ostapenko, jucătoare care s-a retras la 6-0, 2-1 pentru româncă, Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Shuai Zhang, jucătoare de pe locul 142 WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda faptului că pornea drept favorită, Cîrstea a pierdut meciul, scor 4-6, 6-3, 4-6, după 2 ore şi 12 minute de joc.

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan

În primul set, diferenţa a fost făcută de break-ul obţinut de chinezoaică în al treilea game al setului. În setul secund, Sorana Cîrstea a salvat o minge de break la 3-3, după care a reuşit să câştige pe serviciul adversarei şi să trimită ulterior partida în decisiv.

Setul al treilea a început dezastruos pentru româncă. Sorana Cîrstea a pierdut de două ori pe propriul serviciu, iar Zhang s-a distanţat la 5-0. Reprezentanta României nu a cedat şi a reuşit să recupereze cele două break-uri, venind la un singur game în spatele lui Zhang.

Din nefericire pentru aceasta, Zhang a reuşit break-ul la 5-4 şi a obţinut calificarea în turul al treilea, acolo unde o va întâlni pe Coco Gauff, favorita cu numărul 3 de la Wuhan.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
12:07
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”
12:00
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”
11:25
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
11:16
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
11:06
VIDEOA început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
10:41
Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: “La greu să-l vedem”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”