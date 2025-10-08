Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA - Antena Sport

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Wuhan. După ce a trecut în turul 1 de Jelena Ostapenko, jucătoare care s-a retras la 6-0, 2-1 pentru româncă, Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Shuai Zhang, jucătoare de pe locul 142 WTA.

În ciuda faptului că pornea drept favorită, Cîrstea a pierdut meciul, scor 4-6, 6-3, 4-6, după 2 ore şi 12 minute de joc.

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan

În primul set, diferenţa a fost făcută de break-ul obţinut de chinezoaică în al treilea game al setului. În setul secund, Sorana Cîrstea a salvat o minge de break la 3-3, după care a reuşit să câştige pe serviciul adversarei şi să trimită ulterior partida în decisiv.

Setul al treilea a început dezastruos pentru româncă. Sorana Cîrstea a pierdut de două ori pe propriul serviciu, iar Zhang s-a distanţat la 5-0. Reprezentanta României nu a cedat şi a reuşit să recupereze cele două break-uri, venind la un singur game în spatele lui Zhang.

Din nefericire pentru aceasta, Zhang a reuşit break-ul la 5-4 şi a obţinut calificarea în turul al treilea, acolo unde o va întâlni pe Coco Gauff, favorita cu numărul 3 de la Wuhan.