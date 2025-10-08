Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: "Familia îmi spune că e momentul să mă opresc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”

Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”

Andrei Nicolae Publicat: 8 octombrie 2025, 8:51

Comentarii
Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: Familia îmi spune că e momentul să mă opresc

Cristiano Ronaldo, celebrând un gol / Profimedia

Cristiano Ronaldo a vorbit despre eventuala sa retragere din fotbal în cadrul galei Portugal Football Globes. După ce a primit trofeul intitulat “Globe prestigio”, fotbalistul de 40 de ani a discutat cu jurnaliștii atât despre distincția acordată, cât și despre momentul în care își va lua “adio” de la fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“CR7” a dezvăluit că familia sa l-a întrebat de ce nu “agață ghetele în cui”, după care a povestit de ce continuă să joace. Printre altele, superstarul lusitan a vorbit și despre echipa națională, alături de care vrea în mod evident să câștige Cupa Mondială în 2026.

Cristiano Ronaldo: “Cred că încă produc lucruri bune”

Jucătorul lui Al-Nassr a mărturisit că nu se retrage, deoarece simte că încă mai are ceva de oferit fotbalului. În plus, Ronaldo a declarat că este convins că atunci când își va înceta cariera, o va face cu inima împăcată. Ulterior, atacantul portughez a spus și cum și-a schimbat mentalitatea în ultimii 20 de ani.

Oamenii, în general familia, îmi spun «E momentul să te oprești. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta însă.

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională, de ce să nu continui? Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieși din scenă împlinit, pentru că am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani, dar voi încerca să mă bucur la maxim.

Reclamă
Reclamă

Dacă eram acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «mănânc lumea» . Acum nu mai văd lucrurile așa, vârsta îți permite să vezi lucrurile diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi. Lucrurile se mișcă repede, se schimbă, nu îți poți face planuri pe termen lung“, a spus “CR7”, potrivit abola.pt.

În ceea ce privește trofeul primit pentru prestigiul său, Ronaldo a oferit asigurarea că nu îl percepe drept unul de rămas-bun, ci pur și simplu pentru recunoașterea rezultatelor din carieră.

Nu e un trofeu pentru finalul carierei, îl văd drept o recunoaștete a anilor de efort, dedicare și ambiție. Îmi place să câștig, să ajut generațiile tinere, iar ele mă ajută să îmi mențin nivelul și să continui să concurez. Asta îmi place: să joc împotriva celor mai tineri, am pasiunea asta“, a completat unul dintre cei mai mari jucători din istorie.

Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel recordInvestiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
Reclamă

Pentru Ronaldo și Portugalia urmează meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială contra Irlandei și Ungariei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
Observator
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
Fanatik.ro
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
8:51
Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă
8:21
Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
8:16
Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea
0:25
VideoJurnal Antena Sport | La 36 de ani, “Miss Baschet” vrea titlul cu Rapid
0:11
VideoJurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria
0:06
“Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 4 Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe “Rege” 5 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român 6 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”