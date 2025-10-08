Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: "Familia îmi spune că e momentul să mă opresc" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a vorbit despre eventuala sa retragere din fotbal în cadrul galei Portugal Football Globes. După ce a primit trofeul intitulat “Globe prestigio”, fotbalistul de 40 de ani a discutat cu jurnaliștii atât despre distincția acordată, cât și despre momentul în care își va lua “adio” de la fotbal.

“CR7” a dezvăluit că familia sa l-a întrebat de ce nu “agață ghetele în cui”, după care a povestit de ce continuă să joace. Printre altele, superstarul lusitan a vorbit și despre echipa națională, alături de care vrea în mod evident să câștige Cupa Mondială în 2026.

Cristiano Ronaldo: “Cred că încă produc lucruri bune”

Jucătorul lui Al-Nassr a mărturisit că nu se retrage, deoarece simte că încă mai are ceva de oferit fotbalului. În plus, Ronaldo a declarat că este convins că atunci când își va înceta cariera, o va face cu inima împăcată. Ulterior, atacantul portughez a spus și cum și-a schimbat mentalitatea în ultimii 20 de ani.

“Oamenii, în general familia, îmi spun «E momentul să te oprești. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta însă.

Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională, de ce să nu continui? Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieși din scenă împlinit, pentru că am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani, dar voi încerca să mă bucur la maxim.