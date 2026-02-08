Clipe dramatice la un meci din Brazilia! Jucătorul a căzut pe gazon și a făcut convulsii direct pe teren - Antena Sport

Clipe de coșmar pe stadionul Maracana la partida disputată duminică dimineață, între Flamengo și Sampaio Correa FE. Unul dintre jucătorii oaspeților a avut nevoie de îngrijiri medicale după doar opt minute de joc.

Fotbalistul a căzut dintr-o dată pe gazon, iar starea acestuia s-a înrăutățit în doar câteva secunde. Medicii l-au urcat în ambulanță și l-au transportat direct la spital.

Clipe de panică în Flamengo – Sampaio Correa. A fost nevoie de intervenția ambulanței

Flamengo a primit duminică dimineață vizita celor de la Sampaio Correa FE, partida fiind una câștigată de gazde fără drept de apel, scor 7-1. După doar câteva minute, fotbalul a trecut însă în plan secund.

Alexandre, jucătorul oaspeților, s-a prăbușit dintr-o dată pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale rapid. După doar câteva secunde, fotbalistul a început să aibă convulsii pe teren, iar coechipierii săi au făcut semne disperate către ambulanță.

Imediat, i s-a acordat acestuia primul ajutor și a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital. Conform presei din Brazilia, acesta a devenit conștient la unitatea medicală.