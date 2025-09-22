Clubul din Italia care vrea să revoluționeze fotbalul: noua președintă are 23 de ani! - Antena Sport

Închide meniul
Ionuţ Axinescu Publicat: 22 septembrie 2025, 19:05

Aflată în Serie C și antrenată de fostul internațional italian Fabio Liverani, Ternana face înconjurul lumii după cea mai recentă numire. Chiar în anul centenarului, clubul din regiunea Umbria (în centrul Italiei) va avea prima președintă din istorie. Pe deasupra, în vârstă de numai 23 de ani.

Claudia Rizzo a fost numită în fruntea clubului, imediat după ce familia ei a achiziționat Ternana de la foștii patroni, frații Stefano și Maurizio D’Alessandro. Claudia este fiica lui Gian Luigi Rizzo, un om de afaceri care deține o rețea de clinici medicale.

Cine este Claudia Rizzo, președinta de 23 de ani

Născută la Roma, Claudia Rizzo are deja experiență în gestionarea afacerilor, în ciuda vârstei. Ea deține un teren agricol în regiunea Sicilia, unde produce ulei de măsline extra-virgin și produse bio. Pe deasupra, Claudia e implicată în diverse proiecte din zona muzicii.

Altfel, noua președintă și-a anunțat deja planurile la Ternana. „Vreau să construiesc un proiect puternic, modern și transparent, care să aibă la bază oamenii și valorile sportului”, a spus Claudia Rizzo. Ea a adăugat că le cere fanilor să o judece strict „pe baza faptelor” și că primele ei obiective sunt să plătească salariile jucătorilor și staff-ului.

Claudia Rizzo va fi ajutată de o altă femeie la Ternana. Administratorul unic al Ternanei și reprezentantă legală a clubului în relația cu autoritățile va fi Tiziana Pucci.

Fostul președinte și-a demis antrenorul pentru că nu i-a convocat fiul!

Ternana a jucat în Serie A în anii 1970, dar a trecut și printr-un faliment, la începutul anilor ‘90. În sezonul trecut, echipa „rossoverdi” a ajuns vedetă internațională după ce președintele Stefano D’Alessandro l-a concediat pe antrenorul Ignazio Abate pentru că nu i-a convocat fiul la un meci cu Arezzo!

Stefano D’Alessandro a explicat oficial demiterea pe fondul „problemelor din vestiar, care trebuie să rămână acolo”. Totuși, președintele s-a răzgândit și l-a repus în funcție pe Abate, după ce jucătorii Ternanei au făcut grevă și i-au cerut să-l readucă înapoi pe antrenor.

● Ternana ocupă locul 9 în grupa B din Serie C.

● Echipa a strâns 7 puncte în primele cinci runde și un golaveraj de 7-5.

