Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea - Antena Sport

Real Madrid nu traversează deloc o perioadă bună, iar situația lui Xabi Alonso devine complicată. După mai multe rezultate satisfăcătoare în ultima perioadă, în Spania s-a scris despre faptul că fostul jucător de pe Bernabeu, ajuns acum pe banca tehnică, nu mai este pe placul vestiarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Xabi Alonso a primit o adevărată lovitură și din partea conducerii. Cu câteva zile înaintea startului perioadei de transferuri din iarnă, poziția conducerii lui Real Madrid este una clară.

Real Madrid, mesaj categoric pentru Xabi Alonso! Fără transferuri în iarnă

Echipa de pe Santiago Bernabeu nu are de gând să facă transferuri iarna aceasta, în ciuda faptului că Xabi Alonso ar fi cerut un mijlocaș în perioada de mercato care va începe pe 1 ianuarie. Astfel, în cazul în care va mai rămâne pe Bernabeu până atunci, Xabi Alonso nu va mai avea parte de transferuri până în vară.

🚨 JUST IN: Xabi Alonso wants a midfielder in January, but the club believes the squad is GOOD ENOUGH.

Their decision is CLEAR: NO SIGNINGS. @tjcope pic.twitter.com/OJxXlyO0b1

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 26, 2025

Real Madrid va începe anul 2026 pe teren propriu, atunci când va juca împotriva celor de la Betis Sevilla. Patru zile mai târziu, madrilenii vor merge în Arabia Saudită, acolo unde vor juca în semifinala Supercupei Europei contra lui Atletico Madrid.