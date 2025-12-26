Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea

Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 20:21

Comentarii
Crește tensiunea la Real Madrid! Dorința lui Xabi Alonso, ignorată. Ce a decis conducerea

Xabi Alonso și Florentino Perez / Profimedia

Real Madrid nu traversează deloc o perioadă bună, iar situația lui Xabi Alonso devine complicată. După mai multe rezultate satisfăcătoare în ultima perioadă, în Spania s-a scris despre faptul că fostul jucător de pe Bernabeu, ajuns acum pe banca tehnică, nu mai este pe placul vestiarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Xabi Alonso a primit o adevărată lovitură și din partea conducerii. Cu câteva zile înaintea startului perioadei de transferuri din iarnă, poziția conducerii lui Real Madrid este una clară.

Real Madrid, mesaj categoric pentru Xabi Alonso! Fără transferuri în iarnă

Echipa de pe Santiago Bernabeu nu are de gând să facă transferuri iarna aceasta, în ciuda faptului că Xabi Alonso ar fi cerut un mijlocaș în perioada de mercato care va începe pe 1 ianuarie. Astfel, în cazul în care va mai rămâne pe Bernabeu până atunci, Xabi Alonso nu va mai avea parte de transferuri până în vară.

Real Madrid va începe anul 2026 pe teren propriu, atunci când va juca împotriva celor de la Betis Sevilla. Patru zile mai târziu, madrilenii vor merge în Arabia Saudită, acolo unde vor juca în semifinala Supercupei Europei contra lui Atletico Madrid.

Reclamă
Reclamă

După 18 etape în La Liga, Real Madrid se află pe locul 2, cu 42 de puncte, la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Observator
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
22:45
VIDEO“A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus”
22:09
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”
21:52
VideoJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
21:37
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
21:16
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 6 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”