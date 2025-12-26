Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri - Antena Sport

Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty.
La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor 90 de minute, el a fost sub media echipei.
Siyabonga Ngezana, înfrângere în fața lui Salah! Nota fundașului de la FCSB după Egipt – Africa de Sud 1-0
Potrivit flashscore.com, prestația lui Siyabonga Ngezana a fost notată cu 6.3, în timp ce media echipei Africii de Sud a fost 6.3.
Mohamed Salah a marcat singurul gol al partidei în minutul 45, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri obținută tot de el. Vedeta lui Liverpool a fost lovită în față de Mudau, fundașul dreapta al sud-africanilor.
Egiptenii au avut însă emoții, deoarece au rămas în 10 oameni la scurt timp după golul înscris de Salah. Mohamed Hany a văzut al doilea cartonaș galben în al doilea minut al prelungirilor și și-a lăsat colegii în inferioritate numerică timp de o repriză.
Chiar dacă timp de o repriză au avut un om în plus, sud-africanii nu au reușit să înscrie, în ciuda asediului de la poarta lui El Shenawy, iar Egipt a obținut a doua victorie la această ediție de Cupa Africii pe Națiuni. În prelungiri, Ngezana a avut o șansă foarte bună de a aduce egalarea, în minutul 90+7, dar lovitura sa de cap a fost apărată de portarul egiptenilor.
Ngezana – Missed chance pic.twitter.com/EUTMwHrZvm
— TheFootballZone (@football_t69515) December 26, 2025
Omul meciului nu a fost Salah, marcatorul unicului gol, ci portarul Egiptului, El Shenawy, cel care a primit nota 8.6 și a apărat 6 șuturi.
Unbelievable!!! We will come back stronger after this. #BafanaPride@10bet_ZA @CastleLagerSA @HonorAfrica @SABC_Sport @Shield_ZA pic.twitter.com/MZaXmsDM1X
— Bafana Bafana (@BafanaBafana) December 26, 2025
Naționala lui Siyabonga Ngezana rămâne cu 3 puncte, grație succesului din meciul cu Angola din prima etapă, scor 2-1. Pentru Africa de Sud urmează partida contra naționalei pregătite de Mario Marinică, Zimbabwe, care a remizat vineri, cu Angola, scor 1-1. În ceea ce o privește pe Egipt, naționala lui Mohamed Salah este prima echipă de la acest turneu final calificată în optimile de finală.
Clasamentul Grupei B
- 1. Egipt 6p
- 2. Africa de Sud 3p
- 3. Zimbabwe 1p
- 4. Angola 1p
- Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana
- Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație”
- Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei
- Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate
- Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere