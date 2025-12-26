Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri - Antena Sport

Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty.

La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor 90 de minute, el a fost sub media echipei.

Siyabonga Ngezana, înfrângere în fața lui Salah! Nota fundașului de la FCSB după Egipt – Africa de Sud 1-0

Potrivit flashscore.com, prestația lui Siyabonga Ngezana a fost notată cu 6.3, în timp ce media echipei Africii de Sud a fost 6.3.

Mohamed Salah a marcat singurul gol al partidei în minutul 45, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri obținută tot de el. Vedeta lui Liverpool a fost lovită în față de Mudau, fundașul dreapta al sud-africanilor.

Egiptenii au avut însă emoții, deoarece au rămas în 10 oameni la scurt timp după golul înscris de Salah. Mohamed Hany a văzut al doilea cartonaș galben în al doilea minut al prelungirilor și și-a lăsat colegii în inferioritate numerică timp de o repriză.