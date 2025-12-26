Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri
VIDEO

Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 19:06

Comentarii
Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri

Siyabonga Ngezana, în timpul unui meci / Profimedia

Africa de Sud, naționala lui Siyabonga Ngezana, a pierdut duelul contra Egiptului condus de Mohamed Salah. Naționala vedetei de la Liverpool s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat chiar de către Salah, dintr-un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La naționala Bafana Bafana, Siyabonga Ngezana a fost integralist, dar nu a făcut cea mai bună partidă. La finalul celor 90 de minute, el a fost sub media echipei.

Siyabonga Ngezana, înfrângere în fața lui Salah! Nota fundașului de la FCSB după Egipt – Africa de Sud 1-0

Potrivit flashscore.com, prestația lui Siyabonga Ngezana a fost notată cu 6.3, în timp ce media echipei Africii de Sud a fost 6.3.

Mohamed Salah a marcat singurul gol al partidei în minutul 45, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri obținută tot de el. Vedeta lui Liverpool a fost lovită în față de Mudau, fundașul dreapta al sud-africanilor.

Egiptenii au avut însă emoții, deoarece au rămas în 10 oameni la scurt timp după golul înscris de Salah. Mohamed Hany a văzut al doilea cartonaș galben în al doilea minut al prelungirilor și și-a lăsat colegii în inferioritate numerică timp de o repriză.

Reclamă
Reclamă

Chiar dacă timp de o repriză au avut un om în plus, sud-africanii nu au reușit să înscrie, în ciuda asediului de la poarta lui El Shenawy, iar Egipt a obținut a doua victorie la această ediție de Cupa Africii pe Națiuni. În prelungiri, Ngezana a avut o șansă foarte bună de a aduce egalarea, în minutul 90+7, dar lovitura sa de cap a fost apărată de portarul egiptenilor.

Omul meciului nu a fost Salah, marcatorul unicului gol, ci portarul Egiptului, El Shenawy, cel care a primit nota 8.6 și a apărat 6 șuturi.

Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turismVacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
Reclamă

Naționala lui Siyabonga Ngezana rămâne cu 3 puncte, grație succesului din meciul cu Angola din prima etapă, scor 2-1. Pentru Africa de Sud urmează partida contra naționalei pregătite de Mario Marinică, Zimbabwe, care a remizat vineri, cu Angola, scor 1-1. În ceea ce o privește pe Egipt, naționala lui Mohamed Salah este prima echipă de la acest turneu final calificată în optimile de finală.

Clasamentul Grupei B

  • 1. Egipt 6p
  • 2. Africa de Sud 3p
  • 3. Zimbabwe 1p
  • 4. Angola 1p
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Observator
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Dezvăluiri fabuloase ale lui Ilie Năstase în cartea autobiografică: „Am avut 2.500 de femei!”. Cine l-a depășit pe „Nasty” în Topul Gagicarilor
Fanatik.ro
Dezvăluiri fabuloase ale lui Ilie Năstase în cartea autobiografică: „Am avut 2.500 de femei!”. Cine l-a depășit pe „Nasty” în Topul Gagicarilor
21:52
VideoJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
21:37
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
21:16
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 4 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 5 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 6 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”