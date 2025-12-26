Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului. Pe ce loc e David Popovici - Antena Sport

Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2025, în celei de-a 68-a ediţii a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), în timp ce înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
În ancheta la care au participat 23 de agenţii de presă de pe continent, între care şi AGERPRES, Duplantis a acumulat 184 de puncte, fiind urmat de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion în acest an la Roland Garros şi US Open, şi de ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câştigat Turul Franţei pentru a patra oară.
Armand Duplantis, cel mai bun sportiv european al anului
Duplantis este campionul mondial la săritura cu prăjina şi deţine recordul mondial, cu 6,30 metri.
La anchetă au participat agenţiile de presă AFP (Franţa), AGERPRES (România), ANADOLU AJANSI (Turcia), APA (Austria), ATA (Albania), BELGA (Belgia), BNS (Baltic News Service-Lituania), BTA (Bulgaria), CTK (Cehia), DPA (Germania), EFE (Spania), ELTA (Lituania), FENA (Bosnia-Herţegovina), HINA (Croaţia), LUSA (Portugalia), MTI (Ungaria), NTB (Norvegia), SID (Germania), STA (Slovenia), TANJUG (Serbia), TASR (Slovacia), UKRINFORM (Ucraina) şi PAP (Polonia).
Nu mai puţin de 62 de sportivi (20 de femei şi 42 de bărbaţi) din 22 de discipline sportive, reprezentând 24 de ţări, au primit puncte în anchetă, cei mai mulţi provenind din Norvegia (9), urmată de Spania (6), Franţa (5), Olanda, Italia, Marea Britanie (câte 4) etc.
Fotbalul are cei mai mulţi reprezentanţi (10), urmat de atletism (8), baschet (8), tenis (5) şi înot (5).
România a avut două laureate ale anchetei, pe gimnasta Nadia Comăneci (1976) şi pe atleta Gabriela Szabo (1999).
În 2024, câştigătorul anchetei a fost înotătorul francez Leon Marchand.
Clasamentul anchetei PAP pe 2025
1. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 184 puncte
2. Carlos Alcaraz (Spania/tenis) 143
3. Tadej Pogacar (Slovenia/ciclism) 134
4. Femke Bol (Olanda/atletism) 76
5. Ousmane Dembele (Franţa/fotbal) 70
6. Lando Norris (Marea Britanie/F1) 68
7. Jannik Sinner (Italia/tenis) 57
8. Arina Sabalenka (Belarus/tenis) 56
9. Marco Odermatt (Elveţia/schi alpin) 45
10. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia/schi nordic) 29
11. Leon Marchand (Franţa/înot) 27
12. Marc Marquez (Spania/MotoGP) 25
13. Iga Swiatek (Polonia/tenis) 19
14. Johannes Thingnes Boe (Norvegia/biatlon), Oleksandr Usik (Ucraina/box) 16
16. Aleksandr Ovecikin (Rusia/hochei pe gheaţă), Maria Perez (Spania/atletism) 14
18. Sebastien Ogier (Franţa/raliuri), Rory Mclroy (Irlanda/golf), Vitinha (Portugalia/fotbal), David Popovici (România/înot) 13
