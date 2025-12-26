Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana

Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana

Publicat: 26 decembrie 2025, 18:22

Comentarii
Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana

Mario Marinică / Facebook Zimbabwe Football Association

Reprezentativa Zimbabwe, antrenată de românul Marian Marinică, a remizat cu Angola, 1-1, vineri, la Marrakech, în Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni 2025 la fotbal, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angola a deschis scorul prin Gelson Dala (24), dar ”războinicii” zimbabwieni au egalat chiar înainte de pauză, prin Knowledge Musona (45+6).

Angola – Zimbabwe 1-1

Echipa antrenată de Marinică putea obţine victoria, dar fundaşul angolez David Carmo (Oviedo) a respins de pe linia porţii de două ori în decurs de un minut (80), la mingile trimise de Tawanda Chirewa şi de Gerald Takwara.

Ambele echipe au pierdut meciurile de debut, Angola în faţa Africii de Sud (1-2), iar Zimbabwe în faţa Egiptului (1-2).

Reclamă
Reclamă

Egip și Africa de Sud joacă vineri după-amiază, în al doilea meci al grupei din etapa a doua. În această partidă, Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, este titular în duelul contra naționalei lui Mohamed Salah, vedeta lui Liverpool.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Observator
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
Fanatik.ro
După 9 ani de căsnicie, au divorțat! Marea campioană a României a confirmat separarea de partenerul ei: ”Viața merge mai departe”
22:09
Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”
21:52
VideoJurnal Antena Sport | Se face MMA și de Crăciun
21:37
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
21:16
Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un 2025 de top pentru Istvan Kovacs
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Marius Niculae, “șef de șantier” pe noul stadion Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 6 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”