Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana - Antena Sport

Reprezentativa Zimbabwe, antrenată de românul Marian Marinică, a remizat cu Angola, 1-1, vineri, la Marrakech, în Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni 2025 la fotbal, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angola a deschis scorul prin Gelson Dala (24), dar ”războinicii” zimbabwieni au egalat chiar înainte de pauză, prin Knowledge Musona (45+6).

Angola – Zimbabwe 1-1

Echipa antrenată de Marinică putea obţine victoria, dar fundaşul angolez David Carmo (Oviedo) a respins de pe linia porţii de două ori în decurs de un minut (80), la mingile trimise de Tawanda Chirewa şi de Gerald Takwara.

Angola 🇦🇴 and Zimbabwe 🇿🇼 share the points 🤝 pic.twitter.com/rmDOsHjZHL

— 433 (@433) December 26, 2025

Ambele echipe au pierdut meciurile de debut, Angola în faţa Africii de Sud (1-2), iar Zimbabwe în faţa Egiptului (1-2).