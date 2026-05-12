Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinale la Roma! Nu a învins-o niciodată în meci direct

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 22:26

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea a realizat o performanță remarcabilă la Foro Italică, fiind calificată deja în faza semifinalelor, după ce a trecut de adversare de calibru din circuit, printre care și lidera WTA Aryna Sabalenka.

Pentru accederea în ultimul act al Mastersului de la Roma, cea mai bine clasată jucătoare a României va avea parte de un alt meci infernal, contra unei adversare pe care nu a învins-o niciodată.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în semifinale la WTA Roma

După ce a trecut de Aryna Sabalenka, Linda Noskova și Jelena Ostapenko, Sorana va mai avea încă un adversar de calibru în drumul spre finala Mastersului de la Roma.

Jucătoarea noastră o va întâlni în penultimul act al competiției pe Coco Gauff, locul 4 WTA, sportivă pe care nu a învins-o niciodată într-un duel direct.

Cele două s-au mai întâlnit anul acesta la Miami și Madrid, dar și în anul 2020, la Australian Open. De fiecare dată, americanca a ieșit victorioasă.

Gauff a trecut în faza sferturilor în trei seturi de Mirra Andreeva (7 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 20 de minute.

Miza financiară a confruntării dintre Sorana Cîrstea și Coco Gauff este una uriașă. Calificarea în finala de la Foro Italico este recompensată cu un cec în valoare de €549,335.

