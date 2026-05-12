Iker Casillas nu-l vrea pe Jose Mourinho la Real Madrid: „Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți”

În ziua în care Florentino Perez a organizat o conferință maraton în care a vorbit despre problemele de la Real Madrid, Iker Casillas, legendarul portarul care a apărat buturile „los blancos”, și-a împărtășit opinia despre viitorul antrenor al echipei.

Concret, Casillas nu este de acord cu revenirea la Madrid a lui Jose Mourinho, alături de care a lucrat în trecut, la precedenta aventură a lui „The Special One” pe „Bernabeu”.

Deși se zvonește că revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid este iminentă, nu toată lumea crede că este alegerea potrivită pentru banca clubului spaniol.

Iker Casillas, omul care a îmbrăcat tricoul „los blancos” în peste 700 de meciuri, a avut o opinia clară în ceea ce privește o posibilă numire a lou Mou la Madrid.

„Cred că e un profesionist desăvârșit, dar nu vreau să-l văd la Real Madrid. Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți să antreneze clubul vieții mele. O opinie personală, nimic mai mult”, a scris Iker Casillas pe contul său de X.