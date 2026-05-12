Home | Fotbal | La Liga | Iker Casillas nu-l vrea pe Jose Mourinho la Real Madrid: „Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți”

Iker Casillas nu-l vrea pe Jose Mourinho la Real Madrid: „Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți”

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 22:24

Comentarii
Iker Casillas nu-l vrea pe Jose Mourinho la Real Madrid: Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți”

Iker Casillas și Jose Mourinho / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

În ziua în care Florentino Perez a organizat o conferință maraton în care a vorbit despre problemele de la Real Madrid, Iker Casillas, legendarul portarul care a apărat buturile „los blancos”, și-a împărtășit opinia despre viitorul antrenor al echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Casillas nu este de acord cu revenirea la Madrid a lui Jose Mourinho, alături de care a lucrat în trecut, la precedenta aventură a lui „The Special One” pe „Bernabeu”.

Jose Mourinho nu este pe placul lui Iker Casillas

Deși se zvonește că revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid este iminentă, nu toată lumea crede că este alegerea potrivită pentru banca clubului spaniol.

Iker Casillas, omul care a îmbrăcat tricoul „los blancos” în peste 700 de meciuri, a avut o opinia clară în ceea ce privește o posibilă numire a lou Mou la Madrid.

„Cred că e un profesionist desăvârșit, dar nu vreau să-l văd la Real Madrid. Cred că alți antrenori ar fi mai potriviți să antreneze clubul vieții mele. O opinie personală, nimic mai mult”, a scris Iker Casillas pe contul său de X.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
23:25

Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr
23:13

VIDEOCristiano Ronaldo se pregătea să sărbătorească titlul, dar Al-Nassr şi-a dat un autogol incredibil în minutul 90+8
22:52

Barcelona ia măsuri după conferinţa lui Florentino Perez! Scandal uriaş în Spania
22:27

Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026. Marea absenţă
22:26

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinale la Roma! Nu a învins-o niciodată în meci direct
22:00

Doliu în NBA! Brandon Clarke a murit la doar 29 de ani
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”