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Cristiano Ronaldo, unic pentru Transfermarkt la 41 de ani! Anunțul în premieră făcut de celebrul site

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 15:55

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Cristiano Ronaldo, unic pentru Transfermarkt la 41 de ani! Anunțul în premieră făcut de celebrul site

Cristiano Ronaldo a primit o veste proastă de la Transfermarkt. Foto: AS.Ro

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Cristiano Ronaldo a primit o veste proastă înainte de Cupa Mondială, competiție în care speră să strălucească alături de naționala Portugaliei, grupare considerată a fi una dintre favorite la câștigarea trofeului.

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Atacantul de la Al-Nassr este unul dintre fotbaliștii convocați de Roberto Martinez pentru turneul final și așteptările din partea suporterilor sunt în continuare mari, în ciuda vârstei sale înaintate.

Anunțul neașteptat făcut de Transfermarkt despre Cristiano Ronaldo

Ajuns la 41 de ani, Ronaldo se află la ultima Cupa Mondială, el vorbind recent despre viitorul său și faptul că se gândește la retragerea din fotbal. Cei de la Transfermarkt, site specializat în cote de piață ale jucătorilor, au făcut un anunț neașteptat cu privire la jucătorului lusitan.

Cota acestuia a scăzut și a ajuns acum la 10 milioane de euro, însă oamenii care decid la celebrul site au dezvăluit o decizie fără precedent: nu-i vor mai modifica deloc valoarea de piață din acest moment și până la finalul carierei.

“Cota lui Cristiano Ronaldo o să rămână înghețată până se retrage din activitate”, au scris pe rețelele sociale reprezentanții site-ului.

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Cristiano Ronaldo s-a supărat în trecut pe șefii de la Transfermarkt

Atacantul portughez este recunoscut pentru faptul că ține foarte mult la imaginea lui și este atent la orice detaliu, iar în urmă cu mai mulți ani, Ronaldo a fost supărat de evaluarea pe care o avea din partea celor de la Transfermarkt și i-a blocat pe aceștia pe rețelele sociale.

“Am pus o listă pe Instagram cu 10 jucători care aveau 33 de ani sau mai mult, iar Cristiano Ronaldo era primul ca valoare de piață, dar el ne-a spus că trebuia să fie mare cifra. Ne-a dat mesaj, da. I-au explicat colegii de ce e acea cotă și faptul că diferența față de următorul din listă e de zeci de milioane în favoarea lui. Ne-a trimis niște emoticoane după și ne-a dat block”, a dezvăluit Daniel Busch, reprezentantul Transfermarkt, conform The Sun.

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