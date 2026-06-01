Guillermo Ochoa scrie istorie alături de Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo! A fost convocat pentru a şasea oară la Cupa Mondială

Veteranul Guillermo „Memo” Ochoa (40 de ani) va conduce lotul de 26 de jucători al Mexicului la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie), conform listei făcute publice duminică de selecţionerul Javier Aguirre.

La vârsta de 40 de ani, Guillermo Ochoa va deveni, dacă nu intervine vreo accidentare, primul portar care va participa la şase Cupe Mondiale, după ce a debutat la această competiţie în 2006.

Guillermo Ochoa va juca pentru a şasea oară la Cupa Mondială

Portarul echipei AEL Limassol va juca alături de atacanţii Raul Jiménez (Fulham) şi Santiago Giménez (AC Milan). În total, lotul cuprinde doisprezece jucători care au participat deja la o Cupă Mondială. Grupul include doi jucători naturalizaţi: mijlocaşul de origine spaniolă Alvaro Fidalgo şi atacantul Julian Quinones, de origine columbiană. Cel mai tânăr jucător din lot este mijlocaşul Gilberto Mora (17 ani).

După ce va întâlni Africa de Sud la 11 iunie, Mexicul, coorganizator al Cupei Mondiale alături de Statele Unite şi Canada, va juca împotriva Coreei de Sud (19 iunie) şi a Cehiei (25 iunie) în cadrul grupei A.

Lotul Mexicului pentru Cupa Mondială