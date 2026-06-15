Ce scrie presa din Belgia despre transferul lui Darius Olaru: “Unul dintre starurile ligii din România”

Pentru mine, pe primul loc tot timpul a fost (nr. un transfer în Europa), am încercat să prind un transfer, să joc la o echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stagiu, să joc în în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și, cumva, îmi doream și eu, aveam un gând să să joc în meciurile astea. Sunt meciuri de Champions League, cea mai tare competiție.

Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar „da”, pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, vreau să câștig trofee. E foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen. Se bat, cum am spus, an de an la campionat, anul acesta au reușit să câștige și Cupa, joacă și în Champions League, pentru mine asta a fost cel mai tentant, să zic așa, să merg acolo.

(nr. Gigi Becali) M-a ajutat pentru că, într-un fel, am și meritat. Și îi mulțumesc și lui. Încă n-am vorbit cu nimeni, n-am vorbit cu nimeni pentru că încă nu e făcut practic. O să merg să fac vizita și după o să o să vorbesc cu mai mulți, probabil. Mi-aș dori și săptămâna viitoare, știu că ei încep mai repede decât noi și o să trec și pe la ei să să-mi iau rămas bun”, a declarat Darius Olaru la plecarea din țară.