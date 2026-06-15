Ce scrie presa din Belgia despre transferul lui Darius Olaru: “Unul dintre starurile ligii din România”

Darius Olaru a plecat în Belgia, unde urmează să semneze cu Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferul s-a ridicat la suma de 3 milioane de euro, iar Gigi Becali a decis să-l lase pe Olaru să plece.
Ce scrie presa din Belgia despre transferul lui Darius Olaru
Presa din Belgia a tratat venirea lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise, iar jucătorul român este catalogat drept un “star al Ligii 1”.
”Încă o dată, o echipă belgiană vede potențial în Darius Olaru. În trecut, ar fi putut ajunge la Gent şi Anderlecht.
Deşi şi LOSC Lille ar dori să-l transfere. În acest sezon, el a înregistrat din nou statistici impecabile şi a fost unul dintre starurile ligii din România cu 15 goluri şi 8 pase decisive în toate competițiile”, au notat belgienii de la voetblankrant.com.
Mesajul lui Olaru la plecarea din România
La plecarea din România, Olaru a vorbit despre cele mai frumoase momente din carieră, despre dorința pe care a avut-o de a rămâne în Europa, și i-a mulțumit lui Gigi Becali care a acceptat o ofertă mai mică pentru el decât era suma cerută inițial.
„Sentimente mixte așa, pentru că, după o perioadă atât de lungă la echipă merg acum să fac vizita medicală și, dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
Ca bucurie, pentru mine, personal, acel meci cu Lask de acasă, când am reușit să marchez în minutul 90 și după am reușit să ne calificăm în Europa League. Am făcut și niște rezultate bune în Europa League. Deci, personal, pentru mine, acel moment a fost cam cel mai cel mai frumos. Desigur, și celelalte două celelalte două campionate, primul titlu, care a fost mai special după o perioadă lungă în care echipa n-a reușit să să câștige campionatul. Au fost foarte multe momente frumoase.
Dacă stau să mă gândesc, 6 ani și jumătate. Mi se pare incredibil. M-au maturizat (nr. acești ani), am trecut prin foarte multe momente și dificile, și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul. Simțeam într-un fel că am nevoie de altceva, de o motivație, să zic, să încerc să mă motivez din nou și ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec.
Pentru mine, pe primul loc tot timpul a fost (nr. un transfer în Europa), am încercat să prind un transfer, să joc la o echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stagiu, să joc în în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la națională, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și, cumva, îmi doream și eu, aveam un gând să să joc în meciurile astea. Sunt meciuri de Champions League, cea mai tare competiție.
Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar „da”, pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, vreau să câștig trofee. E foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen. Se bat, cum am spus, an de an la campionat, anul acesta au reușit să câștige și Cupa, joacă și în Champions League, pentru mine asta a fost cel mai tentant, să zic așa, să merg acolo.
(nr. Gigi Becali) M-a ajutat pentru că, într-un fel, am și meritat. Și îi mulțumesc și lui. Încă n-am vorbit cu nimeni, n-am vorbit cu nimeni pentru că încă nu e făcut practic. O să merg să fac vizita și după o să o să vorbesc cu mai mulți, probabil. Mi-aș dori și săptămâna viitoare, știu că ei încep mai repede decât noi și o să trec și pe la ei să să-mi iau rămas bun”, a declarat Darius Olaru la plecarea din țară.
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