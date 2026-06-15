Cum au vrut CFR Cluj și Rapid să “deturneze” transferul lui Darius Olaru

Venit în 2020 de la Gaz Metan Mediaș, Olaru va juca la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, dacă trece peste vizita medicală pe care urmează să o facă astăzi.
Gigi Becali reușește să facă bani frumoși cu transferul lui Olaru, pe care ar urma să încaseze 3 milioane de euro.
Ioan Mărginean, fostul președinte de la Mediaș, a povestit cum a reușit să-l transfere Gigi Becali pe Olaru, cu 600.000 de euro, și să-l fure de la CFR Cluj și Rapid, care și ele intraseră la negocieri.
“Olaru și-a văzut de treabă și au început să vină oferte, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Sincer, era mai bine dacă îl mai țineam un an, avea o cotă de piață mai mare.
Apoi a intrat pe fir FCSB, iar eu aveam ambiție să scot echipa din insolvență. Craiova și CFR au făcut oferte oficiale, dar erau mai mici decât a FCSB-ului. Atunci am negociat cu domnul Becali și Darius Olaru era de față.
În viața mea nu m-am pus în genunchi pentru niciun jucător, dar pentru copilul acesta am negociat să aibă un contract decent. FCSB voia să înceapă de la un salariu de 5.000 de euro pe lună, iar eu am insistat ca de la 10.000 de euro lunar. Așa a ajuns Darius Olaru la FCSB, și-a văzut de drumul lui și acum e bine”, a spus Ioan Mărginean, pentru digisport.ro.
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