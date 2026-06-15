Cum au vrut CFR Cluj și Rapid să “deturneze” transferul lui Darius Olaru

Venit în 2020 de la Gaz Metan Mediaș, Olaru va juca la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, dacă trece peste vizita medicală pe care urmează să o facă astăzi.

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Gigi Becali reușește să facă bani frumoși cu transferul lui Olaru, pe care ar urma să încaseze 3 milioane de euro.

Ioan Mărginean, fostul președinte de la Mediaș, a povestit cum a reușit să-l transfere Gigi Becali pe Olaru, cu 600.000 de euro, și să-l fure de la CFR Cluj și Rapid, care și ele intraseră la negocieri.

“Olaru și-a văzut de treabă și au început să vină oferte, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Sincer, era mai bine dacă îl mai țineam un an, avea o cotă de piață mai mare.

Apoi a intrat pe fir FCSB, iar eu aveam ambiție să scot echipa din insolvență. Craiova și CFR au făcut oferte oficiale, dar erau mai mici decât a FCSB-ului. Atunci am negociat cu domnul Becali și Darius Olaru era de față.