"E o mare plăcere să-ți revezi prietenii". Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu - Antena Sport

După confruntarea cu Real Madrid, Jose Mourinho a declarat că nu are o preferință clară în ceea ce privește viitoarea adversară, subliniind că le-a pregătit în trecut atât pe Inter, cât și pe Real Madrid.
Tehnicianul portughez a transmis respect pentru ambele cluburi și a afirmat că oricare dintre ele are forța necesară pentru a cuceri trofeul UEFA Champions League.
Mourinho a apreciat victoria obținută de Benfica, considerând-o pe deplin meritată. ”O victorie pe care am meritat-o. Ei au avut două ocazii și au marcat de două ori. E o mare victorie pentru Benfica”, a spus antrenorul.
El a mai adăugat că o eventuală întâlnire cu Inter sau Real Madrid ar fi o plăcere, mai ales pentru că ar avea ocazia să revină pe stadioane unde nu a mai fost de mult timp și să își revadă vechi prieteni.
“Îmi plac ambele, și Inter, și Real Madrid. N-am mai fost pe cele două stadioane de multă vreme. E o mare plăcere să-ți revezi prietenii, cum s-a întâmplat astăzi. Ele sunt echipe care pot câștiga Champions League”, a declarat Mourinho potrivit Marca.
În final, Mourinho a reafirmat că succesul Benficăi este unul just și că echipa sa a demonstrat caracter și determinare.
Echipele care sunt calificate în play-off sunt: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica
- Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: “Dezastruos!”
- Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui
- S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut
- Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj
- O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România