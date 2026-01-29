"E o mare plăcere să-ți revezi prietenii". Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu - Antena Sport

Cristi Chivu şi Jose Mourinho, în perioada în care primul era la Inter Primavera, iar portughezul la Roma / Profimedia Images

După confruntarea cu Real Madrid, Jose Mourinho a declarat că nu are o preferință clară în ceea ce privește viitoarea adversară, subliniind că le-a pregătit în trecut atât pe Inter, cât și pe Real Madrid.

Tehnicianul portughez a transmis respect pentru ambele cluburi și a afirmat că oricare dintre ele are forța necesară pentru a cuceri trofeul UEFA Champions League.

Mourinho a apreciat victoria obținută de Benfica, considerând-o pe deplin meritată. ”O victorie pe care am meritat-o. Ei au avut două ocazii și au marcat de două ori. E o mare victorie pentru Benfica”, a spus antrenorul.

El a mai adăugat că o eventuală întâlnire cu Inter sau Real Madrid ar fi o plăcere, mai ales pentru că ar avea ocazia să revină pe stadioane unde nu a mai fost de mult timp și să își revadă vechi prieteni.

“Îmi plac ambele, și Inter, și Real Madrid. N-am mai fost pe cele două stadioane de multă vreme. E o mare plăcere să-ți revezi prietenii, cum s-a întâmplat astăzi. Ele sunt echipe care pot câștiga Champions League”, a declarat Mourinho potrivit Marca.