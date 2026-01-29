"E o mare plăcere să-ți revezi prietenii". Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu - Antena Sport

Închide meniul
"E o mare plăcere să-ți revezi prietenii". Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu

Fotbal | Fotbal extern

“E o mare plăcere să-ți revezi prietenii”. Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 8:23

E o mare plăcere să-ți revezi prietenii. Jose Mourinho, despre o eventuală confruntare în Ligă cu Inter și Chivu

Cristi Chivu şi Jose Mourinho, în perioada în care primul era la Inter Primavera, iar portughezul la Roma / Profimedia Images

După confruntarea cu Real Madrid, Jose Mourinho a declarat că nu are o preferință clară în ceea ce privește viitoarea adversară, subliniind că le-a pregătit în trecut atât pe Inter, cât și pe Real Madrid.

Tehnicianul portughez a transmis respect pentru ambele cluburi și a afirmat că oricare dintre ele are forța necesară pentru a cuceri trofeul UEFA Champions League.

Mourinho a apreciat victoria obținută de Benfica, considerând-o pe deplin meritată. ”O victorie pe care am meritat-o. Ei au avut două ocazii și au marcat de două ori. E o mare victorie pentru Benfica”, a spus antrenorul.

El a mai adăugat că o eventuală întâlnire cu Inter sau Real Madrid ar fi o plăcere, mai ales pentru că ar avea ocazia să revină pe stadioane unde nu a mai fost de mult timp și să își revadă vechi prieteni.

“Îmi plac ambele, și Inter, și Real Madrid. N-am mai fost pe cele două stadioane de multă vreme. E o mare plăcere să-ți revezi prietenii, cum s-a întâmplat astăzi. Ele sunt echipe care pot câștiga Champions League”, a declarat Mourinho potrivit Marca.

În final, Mourinho a reafirmat că succesul Benficăi este unul just și că echipa sa a demonstrat caracter și determinare.

Echipele care sunt calificate în play-off sunt: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica

8:10
Ce a spus Cristi Chivu despre un posibil duel cu Jose Mourinho, după ce Inter a ratat calificarea în optimile Champions League
8:00
Red Bull și Mercedes zboară, Williams pierde timp. Analiza lui Adrian Georgescu a testelor de la Barcelona
0:58
Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League
0:28
Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: “Dezastruos!”
0:17
DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid
0:03
Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi
