Ce a spus Cristi Chivu despre un posibil duel cu Jose Mourinho, după ce Inter a ratat calificarea în optimile Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Borussia Dortmund, însă a ratat calificarea directă în optimile Champions League. Nerazzurriii au încheiat grupa pe locul 10 şi se vor duela în play-off fie cu Benfica, fie cu Bodo/Glimt.

Întrebat despre un posibil duel cu fostul său antrenor, Jose Mourinho, Cristi Chivu a oferit o reacţie fermă. Antrenorul român a subliniat că se gândeşte doar la următorul meci al lui Inter, cu Cremonese, din Serie A.

Cristi Chivu, reacţie după Dortmund – Inter 0-2

Cristi Chivu a mai declarat că partida cu Borussia Dortmund a fost una dificilă, iar Inter a “obţinut ceea ce a meritat” în acest sezon de Champions League, prin clasarea pe locul zece. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii pentru victoria obţinută în Germania, lăudându-i în special pe Yann Sommer, Luis Henrique şi Andy Diouf.

“Am obținut ceea ce am meritat! Să ne concentrăm pe ceea ce am făcut, nu pe ce nu am reușit. Nu a fost deloc ușor împotriva acestei echipe și a acestui public, care oferă multă energie. Am practicat un fotbal serios și matur.

Am fi putut fi mai eficienți în prima repriză, în situațiile pe care le-am creat atacând linia defensivă, dar am plătit prețul unei ușoare superficialități. Totuși, muncim mult, iar progresul nostru din ultimele două luni a fost exponențial. Acest rezultat ne poate oferi multă încredere și stimă de sine.