Ce a spus Cristi Chivu despre un posibil duel cu Jose Mourinho, după ce Inter a ratat calificarea în optimile Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Borussia Dortmund, însă a ratat calificarea directă în optimile Champions League. Nerazzurriii au încheiat grupa pe locul 10 şi se vor duela în play-off fie cu Benfica, fie cu Bodo/Glimt.
Întrebat despre un posibil duel cu fostul său antrenor, Jose Mourinho, Cristi Chivu a oferit o reacţie fermă. Antrenorul român a subliniat că se gândeşte doar la următorul meci al lui Inter, cu Cremonese, din Serie A.
Cristi Chivu, reacţie după Dortmund – Inter 0-2
Cristi Chivu a mai declarat că partida cu Borussia Dortmund a fost una dificilă, iar Inter a “obţinut ceea ce a meritat” în acest sezon de Champions League, prin clasarea pe locul zece. Antrenorul român şi-a lăudat jucătorii pentru victoria obţinută în Germania, lăudându-i în special pe Yann Sommer, Luis Henrique şi Andy Diouf.
“Am obținut ceea ce am meritat! Să ne concentrăm pe ceea ce am făcut, nu pe ce nu am reușit. Nu a fost deloc ușor împotriva acestei echipe și a acestui public, care oferă multă energie. Am practicat un fotbal serios și matur.
Am fi putut fi mai eficienți în prima repriză, în situațiile pe care le-am creat atacând linia defensivă, dar am plătit prețul unei ușoare superficialități. Totuși, muncim mult, iar progresul nostru din ultimele două luni a fost exponențial. Acest rezultat ne poate oferi multă încredere și stimă de sine.
Mă gândesc doar la înfruntarea cu Davide Nicola (n.r. antrenorul lui Cremonese) de duminică. Va fi cel mai important meci al sezonului deoarece vom dormi aici (n.r. la Dortmund). Mâine vom călători înapoi și ne vom antrena. Mereu următorul meci este cel mai important.
Meritul le aparține acestor băieți, capacității lor de a înțelege cerințele noastre. Umilința este cuvântul-cheie pentru acest grup. Sunt 25 de jucători care fac tot posibilul să fie protagoniști, pentru că știu că pot alterna între a ieși în evidență și a ajuta echipa.
Vreau să evidențiez evoluțiile lui Yann Sommer, Luis Henrique și, de asemenea, pe cea a lui Andy Diouf, care a avut răbdarea să înțeleagă unde a ajuns, cât de greu este să porți tricoul lui Inter și ce așteptări există, pentru că este un club cu o reputație puternică“, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it, după Borussia Dortmund – Inter 0-2.
- Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League
- DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid
- Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi
- Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi marchează golul calificării la ultima fază cu Real. Lista echipelor calificate
- Borussia Dortmund – Inter 0-2. Echipa lui Cristi Chivu va juca play-off pentru optimi