Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat - Antena Sport

Fenerbahce a făcut investiții uriașe în transferuri în ultimii ani, însă clubul din Turcia nu a făcut pași importanți pe plan european, nici măcar sub comanda lui Jose Mourinho.

Acum conducerea pregătește un nou transfer de proporții, fiind interesată să achiziționeze unul dintre cei mai importanți jucători de la AC Milan.

Christopher Nkunku, dorit de Fenerbahce

Christopher Nkunku a ajuns chiar în această vară la AC Milan, fiind adus în schimbul sumei de 37 de milioane de euro de la Chelsea. Cu două goluri marcate în actuala ediție de Serie A, acesta are șanse să plece din Italia mai devreme decât se aștepta.

Potrivit jurnalistului Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahce dorește să-l cumpere pe jucătorul francez, însă suma solicitată de italieni este mare: 35 de milioane de euro.

Cele două părți negociază acum pentru reducerea sumei de transfer, în așa fel încât gruparea din Superliga Turciei să nu aibă probleme cu fair-play-ul financiar.