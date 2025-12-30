Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul - Antena Sport

Închide meniul
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul

Radu Constantin Publicat: 30 decembrie 2025, 19:49

Radu Drăgușin, într-un meci al României / Profimedia

Radu Drăguşin va afla în următoarele zile care va fi destinaţia lui. Impresarul lui, Florin Manea, va merge în Anglia să discute cu oficialii lui Tottenham ce se va întâmpla cu el. Un transfer definitiv este exclus, dar un împrumut este posibil dacă nu primeşte şanse să joace.

”Noi nu ne-am gândit să plecăm de la Tottenham, dar vrem să fie siguri că va avea meciuri în perioada următoare pentru a-și completa revenirea. Dacă va juca două-trei meciuri până în vară, înseamnă că va sta 17 luni. D-asta m-am gândit să mergem undeva împrumut. Nu prea vor să îl dea împrumut. Vom vorbi. Nu avem pretenția să joace titular, dar să fie acolo. Trebuie să avem o garanție că va juca un număr de meciuri. Nu e bine pentru el dacă nu se va pune bază pe el”, a declarat Manea.

Impresarul crede că pentru Radu Drăguşin campionatul Italiei este potrivit. De-aici s-a speculat în ultima perioadă că ar exista propuneri de la Roma, Inter sau Juventus.

“O să am o discuție cu cei de la Tottenham zilele viitoare pentru a vedea care e situația. Nu am vorbit cu el, dar aș prefera Italia dacă aș fi în locul lui. E obișnuit acolo, te duci la o echipă mai de top. Dacă pleci de la Tottenham în Anglia, te duci la o echipă mai mică. Se speculează. Juventus este atât de departe. A fost acolo, a fost crescut de ei, l-au dat. Ar fi senzațional să fie antrenat de Gasperini. Romero e crescut tot de el. E un antrenor care îți îmbunătățește situația. Ar fi un plus faptul că Gasperini e acolo. Roma nu e un club mic, e unul mare, cu suporteri, un oraș mare. Ar fi senzațional la Inter. Cristi are numărul meu. Dacă îl interesa, cred că mă suna. Nu îmi dă voie Tottenham. Dacă aveam acceptul de la ei, spuneam cine are mai multe șanse. Nu am vorbit cu nimeni momentan că nu am acceptul lui Tottenham”, a mai spus Florin Manea pentru Digi Sport.

Citește și:
