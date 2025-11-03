Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei  - Antena Sport

Home | Fotbal | Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei 

Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei 

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 noiembrie 2025, 18:34

Comentarii
Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei 

Fanii lui Dynamo Dresda/ Profimedia

Promovată în acest sezon în 2. Bundesliga, Dynamo Dresda își confirmă renumele de echipă cu suporteri fanatici. Fără să exceleze pe teren, formația din estul Germaniei adună zeci de mii de fani în tribune. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, suporterii lui Dynamo Dresda au făcut o deplasare istorică la Berlin, pe stadionul Olimpic. Nu mai puțin de 25.000 de fani au venit de la Dresda să-și susțină echipa favorită. În total, aproape 400 de kilometri dus-întors. Și o înfrângere, 0-2, deja a șasea în acest sezon. 

„Avem suporteri de Bundesliga!” 

„Avem de departe cei mai buni fani. Sunt suporteri demni de Bundesliga”, a spus, după meci, Thomas Stamm, antrenorul lui Dynamo Dresda. Mai mult decât atât, suporterii veniți de la Dresda s-au comportat exemplar în timpul meciului, unul considerat de risc maxim, potrivit publicației Bild. 

„A fost unul dintre cele mai pașnice meciuri din ultima perioadă”, au transmis forțele de ordine. Și asta în ciuda faptului că, la intrarea în stadion, fanilor lui Dynamo le-a fost confiscată coregrafia pregătită: 20.000 de pelerine de ploaie de culoare galbenă. Motivul invocat de organizatori? Pelerinele de ploaie ar fi încălcat normele de siguranță în caz de incendiu. 

Dynamo Dresda are o medie de peste 31.000 de spectatori 

Dynamo Dresda nu este la prima ispravă de acest gen. În stagiunea trecută, în a treia ligă germană, Dynamo a avut, în medie, aproape 29.000 de spectatori la meciurile de pe teren propriu. Și cu doi ani în urmă, tot în 3. Bundesliga, 24.542 de oameni veneau, în medie, să-i vadă pe saxoni. 

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, media de spectatori a lui Dynamo Dresda este de 31.508, una uriașă, mai ales în contextul sportiv. După 11 etape, formația din estul Germaniei ocupă locul 17, cu numai șapte puncte. A câștigat doar un meci, cu Arminia Bielefeld (2-1, în deplasare), tocmai pe 24 august. 

  • Dynamo Dresda nu a mai jucat în Bundesliga din sezonul 1994-1995. 
  • 8 titluri și 7 cupe ale Germaniei de Est a câștigat Dynamo Dresda. 
  • 566.000 de locuitori are orașul Dresda.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
20:35
Amanda Anisimova, victorie în duelul american de la Turneul Campioanelor. Clasamentul după două etape
20:35
Probleme pentru Liverpool înaintea duelului stelar cu Real Madrid. Alexander Isak, în continuare OUT
20:30
LIVE TEXTPetrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1
20:23
Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins”
19:52
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu”
19:29
A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”