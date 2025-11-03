Istorie: 25.000 de fani în deplasare! Echipa e în subsolul ligii a doua, dar suporterii ei fac înconjurul planetei  - Antena Sport

Promovată în acest sezon în 2. Bundesliga, Dynamo Dresda își confirmă renumele de echipă cu suporteri fanatici. Fără să exceleze pe teren, formația din estul Germaniei adună zeci de mii de fani în tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, suporterii lui Dynamo Dresda au făcut o deplasare istorică la Berlin, pe stadionul Olimpic. Nu mai puțin de 25.000 de fani au venit de la Dresda să-și susțină echipa favorită. În total, aproape 400 de kilometri dus-întors. Și o înfrângere, 0-2, deja a șasea în acest sezon.

„Avem suporteri de Bundesliga!”

„Avem de departe cei mai buni fani. Sunt suporteri demni de Bundesliga”, a spus, după meci, Thomas Stamm, antrenorul lui Dynamo Dresda. Mai mult decât atât, suporterii veniți de la Dresda s-au comportat exemplar în timpul meciului, unul considerat de risc maxim, potrivit publicației Bild.

„A fost unul dintre cele mai pașnice meciuri din ultima perioadă”, au transmis forțele de ordine. Și asta în ciuda faptului că, la intrarea în stadion, fanilor lui Dynamo le-a fost confiscată coregrafia pregătită: 20.000 de pelerine de ploaie de culoare galbenă. Motivul invocat de organizatori? Pelerinele de ploaie ar fi încălcat normele de siguranță în caz de incendiu.

Dynamo Dresda are o medie de peste 31.000 de spectatori

Dynamo Dresda nu este la prima ispravă de acest gen. În stagiunea trecută, în a treia ligă germană, Dynamo a avut, în medie, aproape 29.000 de spectatori la meciurile de pe teren propriu. Și cu doi ani în urmă, tot în 3. Bundesliga, 24.542 de oameni veneau, în medie, să-i vadă pe saxoni.