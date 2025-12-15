Farul Constanța - UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul - Antena Sport

Farul și UTA au remizat, 1-1, în penultimul meci al etapei cu numărul 20 din Liga 1. Duelul care s-a disputat la Ovidiu a fost unul extrem de important pentru ambele formații care sunt angrenate în acest moment în lupta pentru play-off. În urma acestui rezultat, Farul e pe locul 9, cu 27 de puncte, iar UTA e pe 8, cu 29 de puncte. Pe 6 e Oţelul, cu 30 de puncte, urmată de U Cluj, care are acelaşi număr de puncte.
Farul Constanța – UTA Arad 1-1 LIVE SCORE
Min. 90+7: Final!
Min. 77: Farul – UTA 1-1! Costache a egalat
Pauză
Min. 33: Farul – UTA 1-0! Vînă a deschis scorul, după o acţiune superbă! A făcut o piruetă, apoi a înscris cu un şut perfect
Min. 1: A început partida!
Gazdele vin la acest meci după o înfrângere surprinzătoare contra “lanternei roșii” a Ligii 1, Metaloglobus, în fața cărora au pierdut cu 2-1. Mai mult decât atât, Farul a uitat să câștige în ultimele runde, ultima victorie fiind semnată acum patru partide, pe 7 noiembrie, la un meci cu FC Botoșani.
De cealaltă parte, UTA trece printr-o formă foarte bună, având trei victorii la rând în toate competițiile. Echipa lui Mihalcea le-a învins pe rând pe Hermannstadt, pe FCSB în Cupa României, după care pe Petrolul în campionat.
Ambele echipe sunt aproape de play-off, astfel că duelul contează enorm de mult pentru cele două. Farul e pe locul 9, cu 26 de puncte, în timp ce UTA e chiar deasupra sa, cu 28 la număr. Pe ultima poziție care asigură accesul între primele șase se află Oțelul, care are 30 de puncte.
În meciul tur, UTA s-a impus pe teren propriu cu 2-1, într-un meci în care Tzionis și Pospielov au marcat pentru arădeni, iar Radaslavescu pentru constănțeni.
Echipele de start în Farul – UTA
Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, L. Pellegrini, Larie, Furtado – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă.
UTA (4-4-2): Gorcea – Fl. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – V. Costache, Odada, L. Mihai, Țăroi – Abdallah, A. Roman.
