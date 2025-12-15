Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Farul Constanța - UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul

Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 19:23

Comentarii
Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul

Imagine din meciul Farul - UTA 1-1 - Sport Pictures

Farul și UTA au remizat, 1-1, în penultimul meci al etapei cu numărul 20 din Liga 1. Duelul care s-a disputat la Ovidiu a fost unul extrem de important pentru ambele formații care sunt angrenate în acest moment în lupta pentru play-off. În urma acestui rezultat, Farul e pe locul 9, cu 27 de puncte, iar UTA e pe 8, cu 29 de puncte. Pe 6 e Oţelul, cu 30 de puncte, urmată de U Cluj, care are acelaşi număr de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Farul Constanța și UTA Arad a fost transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport de la ora 17:30.

Farul Constanța – UTA Arad 1-1 LIVE SCORE

Min. 90+7: Final!

Min. 77: Farul – UTA 1-1! Costache a egalat

Reclamă
Reclamă

Pauză

Min. 33: Farul – UTA 1-0! Vînă a deschis scorul, după o acţiune superbă! A făcut o piruetă, apoi a înscris cu un şut perfect

Min. 1: A început partida!

S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majoratS-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
Reclamă

Gazdele vin la acest meci după o înfrângere surprinzătoare contra “lanternei roșii” a Ligii 1, Metaloglobus, în fața cărora au pierdut cu 2-1. Mai mult decât atât, Farul a uitat să câștige în ultimele runde, ultima victorie fiind semnată acum patru partide, pe 7 noiembrie, la un meci cu FC Botoșani.

De cealaltă parte, UTA trece printr-o formă foarte bună, având trei victorii la rând în toate competițiile. Echipa lui Mihalcea le-a învins pe rând pe Hermannstadt, pe FCSB în Cupa României, după care pe Petrolul în campionat.

Ambele echipe sunt aproape de play-off, astfel că duelul contează enorm de mult pentru cele două. Farul e pe locul 9, cu 26 de puncte, în timp ce UTA e chiar deasupra sa, cu 28 la număr. Pe ultima poziție care asigură accesul între primele șase se află Oțelul, care are 30 de puncte.

În meciul tur, UTA s-a impus pe teren propriu cu 2-1, într-un meci în care Tzionis și Pospielov au marcat pentru arădeni, iar Radaslavescu pentru constănțeni.

Echipele de start în Farul – UTA

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, L. Pellegrini, Larie, Furtado – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă.

UTA (4-4-2): Gorcea – Fl. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – V. Costache, Odada, L. Mihai, Țăroi – Abdallah, A. Roman.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
20:29
LIVE TEXTUnirea Slobozia – FCSB 0-0. Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off
20:26
Situaţie uluitoare pentru FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, foarte important în lupta pentru play-off!
20:25
“Noi n-avem un Guler sau un Yildiz, dar..”. Cosmin Contra, convins că România poate învinge Turcia la baraj
20:10
VIDEOFC Porto – Estrela Amadora, 22:45, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu liderul din Liga Portugal
19:56
VIDEO & FOTOFabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
19:21
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea”
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”