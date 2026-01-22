Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania

Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 17:17

Comentarii
Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania

Florin Andone și Sergio Ramos / SPORT PICTURES

În noiembrie 2024, Florin Andone a semnat cu o echipă din liga a patra a Spaniei, acolo unde a fost cel mai bun jucător în sezonul 2024/2025, când Atlético Baleares a ratat promovarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din luna noiembrie a anului 2025, acesta este accidentat, însă conducerea clubului a luat o decizie importantă în ceea ce îl privește, motiv pentru care a acționat în consecință.

Florin Andone și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares

Aflat la un moment dat în circuitul echipei naționale de fotbal a României, Florin Andone evoluează acum în liga a patra a Spaniei. De mai bine de un an, acesta este jucătorul celor de la Atlético Baleares.

Accidentat în luna noiembrie, acesta a primit o veste bună din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul, noua înțelegere fiind valabilă până în vara anului 2027.

26 de goluri și trei pase decisive a reușit Florin Andone în tricoul celor de la Atlético Baleares, toate acestea în 57 de apariții: „CD Atletico Baleares anunță prelungirea contractului lui Florin Andone pentru încă un sezon, până în 2026/2027.

Reclamă
Reclamă

Căpitanul echipei alb-albastre a fost operat în noiembrie 2025 pentru o ruptură parțială, aproape completă, a tendonului direct al mușchiului drept femural, cu o perioadă de recuperare estimată între patru și cinci luni”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

„Sunt foarte fericit și recunoscător pentru încrederea acordată. Voi apăra aceste culori cu mândrie și voi munci în fiecare zi pentru a ne bucura din nou de jocul împreună”, a declarat Andone.

"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Observator
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
18:07
Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open
18:06
Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna”
17:46
Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu”
17:16
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie
17:04
Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta
17:03
Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia