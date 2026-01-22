Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania - Antena Sport

În noiembrie 2024, Florin Andone a semnat cu o echipă din liga a patra a Spaniei, acolo unde a fost cel mai bun jucător în sezonul 2024/2025, când Atlético Baleares a ratat promovarea.

Din luna noiembrie a anului 2025, acesta este accidentat, însă conducerea clubului a luat o decizie importantă în ceea ce îl privește, motiv pentru care a acționat în consecință.

Florin Andone și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares

Aflat la un moment dat în circuitul echipei naționale de fotbal a României, Florin Andone evoluează acum în liga a patra a Spaniei. De mai bine de un an, acesta este jucătorul celor de la Atlético Baleares.

Accidentat în luna noiembrie, acesta a primit o veste bună din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul, noua înțelegere fiind valabilă până în vara anului 2027.

26 de goluri și trei pase decisive a reușit Florin Andone în tricoul celor de la Atlético Baleares, toate acestea în 57 de apariții: „CD Atletico Baleares anunță prelungirea contractului lui Florin Andone pentru încă un sezon, până în 2026/2027.