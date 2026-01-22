Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania - Antena Sport

În noiembrie 2024, Florin Andone a semnat cu o echipă din liga a patra a Spaniei, acolo unde a fost cel mai bun jucător în sezonul 2024/2025, când Atlético Baleares a ratat promovarea.
Din luna noiembrie a anului 2025, acesta este accidentat, însă conducerea clubului a luat o decizie importantă în ceea ce îl privește, motiv pentru care a acționat în consecință.
Florin Andone și-a prelungit contractul cu Atlético Baleares
Aflat la un moment dat în circuitul echipei naționale de fotbal a României, Florin Andone evoluează acum în liga a patra a Spaniei. De mai bine de un an, acesta este jucătorul celor de la Atlético Baleares.
Accidentat în luna noiembrie, acesta a primit o veste bună din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul, noua înțelegere fiind valabilă până în vara anului 2027.
26 de goluri și trei pase decisive a reușit Florin Andone în tricoul celor de la Atlético Baleares, toate acestea în 57 de apariții: „CD Atletico Baleares anunță prelungirea contractului lui Florin Andone pentru încă un sezon, până în 2026/2027.
Căpitanul echipei alb-albastre a fost operat în noiembrie 2025 pentru o ruptură parțială, aproape completă, a tendonului direct al mușchiului drept femural, cu o perioadă de recuperare estimată între patru și cinci luni”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
„Sunt foarte fericit și recunoscător pentru încrederea acordată. Voi apăra aceste culori cu mândrie și voi munci în fiecare zi pentru a ne bucura din nou de jocul împreună”, a declarat Andone.
