Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Acțiunea din play-off începe. Echipele probabile

Universitatea Craiova și FC Argeș se întâlnesc vineri seara în meciul care “deschide balul” în play-off. Partida care va avea loc pe “Ion Oblemenco” pune față în față liderul sezonului regulat din Liga 1 și revelația acestui sezon, trupa lui Bogdan Andone care a “exliat-o” pe FCSB în play-out.

Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (20:30)

Formația lui Filipe Coelho vine după o serie de patru victorii și o remiză, rezultatul de egalitate venind în ultima etapă din sezonul regulat, scor 1-1 cu Rapid. La începutul lunii, oltenii s-au calificat și în semifinalele Cupei României, unde urmează să dea peste Dinamo, astfel că atmosfera din vestiar e una bună.

De cealaltă parte, FC Argeș vine în play-off cu elanul calificării în Top 6, care a fost garanatată după ce a învins-o pe Dinamo în penultima etapă din sezonul regulat. La fel ca adversara ei din această seară, formația piteșteană s-a impus cu 3-2 în sferturile cupei contra Gloriei Bistrița și a acces în “careul de ași”, unde va da peste Universitatea Cluj.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus în ambele partide, câștigând cu 3-1 pe “Ion Oblemenco” și cu 2-1 la Mioveni.