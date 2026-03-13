Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Acțiunea din play-off începe. Echipele probabile

Universitatea Craiova și FC Argeș se întâlnesc vineri seara în meciul care “deschide balul” în play-off. Partida care va avea loc pe “Ion Oblemenco” pune față în față liderul sezonului regulat din Liga 1 și revelația acestui sezon, trupa lui Bogdan Andone care a “exliat-o” pe FCSB în play-out.
Formația lui Filipe Coelho vine după o serie de patru victorii și o remiză, rezultatul de egalitate venind în ultima etapă din sezonul regulat, scor 1-1 cu Rapid. La începutul lunii, oltenii s-au calificat și în semifinalele Cupei României, unde urmează să dea peste Dinamo, astfel că atmosfera din vestiar e una bună.
De cealaltă parte, FC Argeș vine în play-off cu elanul calificării în Top 6, care a fost garanatată după ce a învins-o pe Dinamo în penultima etapă din sezonul regulat. La fel ca adversara ei din această seară, formația piteșteană s-a impus cu 3-2 în sferturile cupei contra Gloriei Bistrița și a acces în “careul de ași”, unde va da peste Universitatea Cluj.
În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus în ambele partide, câștigând cu 3-1 pe “Ion Oblemenco” și cu 2-1 la Mioveni.
Echipele probabile la Universitatea Craiova – FC Argeș
Universitatea Craiova (3-4-3): Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Al. Crețu, Bancu – D. Barbu, Nsimba, Baiaram
Rezerve: L. Popescu, Lung jr, Badelj, Etim, Al-Hamlawi, Mogoș, D. Muntean, Fl. Ștefan, Stevanovic, L. Houri
Absenți: T. Băluță, D. Matei, Mekvabishvili (suspendați), M. Rădulescu (accidentat), Băsceanu (incert)
Antrenor: Filipe Coelho
FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Tofan, Tudose, Sadriu, Borța – Oancea, Sierra, V. Rață – R. Moldoveanu, Matos, Bettaieb
Rezerve: Straton, Rădescu, Seto, Y. Pîrvu, Idowu, G. Garutti, Blagaic, Micovschi, Adriano Manole, Brobbey
Absenți: Emmers (accidentat), Briceag (suspendat)
Antrenor: Bogdan Andone
