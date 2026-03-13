Nicolae Stanciu a “rupt blestemul”. Mijlocașul a marcat după 7 luni de secetă chiar în fața fostei echipe

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 15:23

Nicolae Stanciu a rupt blestemul. Mijlocașul a marcat după 7 luni de secetă chiar în fața fostei echipe

Nicolae Stanciu este căpitanul echipei naționale / Profimedia Images

Nicolae Stanciu a revenit în China în iarnă, iar în a doua etapă din campionat și-a făcut simțită prezența pe tabela de marcaj. Mijlocașul de 32 de ani a marcat în partida dintre Wuhan Three Towns, fosta sa echipă, și Dalian Yingbo, actualul său club.

Nicolae Stanciu nu a avut parte de o primă jumătate de sezon bună, deși revenirea sa în Europa din vară a fost una plină de speranțe. După ce a venit de la Damac la Genoa, jucătorul care a purtat mult timp banderola de căpitan al naționalei a înscris chiar la debutul său în tricoul “rossoblu”, într-un meci din turul 1 din Cupa Italiei câștigat contra lui Vicena cu scorul de 3-0 pe 15 august.

Stanciu, gol cu stil de la punctul cu var

Acela avea să fie însă unicul gol al lui Stanciu la Genoa, echipă pentru care a adunat doar șapte meciuri. După prestațiile modeste coroborate cu o accidentare în luna octombrie, mijlocașul a decis să plece și să revină în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.

Vineri, pe 13 martie, formația sa a înfruntat fosta echipă a lui Stanciu, Wuhan Three Towns, în etapa a doua din campionat, iar românul a marcat al doilea său gol din vara anului 2025 încoace. La scorul de 2-0 pentru fostul său club, mijlocașul și-a asumat responsabilitatea de a executa un penalty și l-a învins pe portarul advers cu un șut puternic, sub bară.

Astfel, Stanciu a marcat primul său gol după o pauză de aproape șapte luni. Wuhan Three Towns, formația în fața căreia a reușit să dea gol, a cucerit în trecut cu românul în teren titlul în China, dar și Supercupa.

La ora redactării acestui articol, Wuhan o conduce pe Dalian Yingbo cu scorul de 4-1.

