Nicolae Stanciu a “rupt blestemul”. Mijlocașul a marcat după 7 luni de secetă chiar în fața fostei echipe

Nicolae Stanciu a revenit în China în iarnă, iar în a doua etapă din campionat și-a făcut simțită prezența pe tabela de marcaj. Mijlocașul de 32 de ani a marcat în partida dintre Wuhan Three Towns, fosta sa echipă, și Dalian Yingbo, actualul său club.

Nicolae Stanciu nu a avut parte de o primă jumătate de sezon bună, deși revenirea sa în Europa din vară a fost una plină de speranțe. După ce a venit de la Damac la Genoa, jucătorul care a purtat mult timp banderola de căpitan al naționalei a înscris chiar la debutul său în tricoul “rossoblu”, într-un meci din turul 1 din Cupa Italiei câștigat contra lui Vicena cu scorul de 3-0 pe 15 august.

Stanciu, gol cu stil de la punctul cu var

Acela avea să fie însă unicul gol al lui Stanciu la Genoa, echipă pentru care a adunat doar șapte meciuri. După prestațiile modeste coroborate cu o accidentare în luna octombrie, mijlocașul a decis să plece și să revină în China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.

Vineri, pe 13 martie, formația sa a înfruntat fosta echipă a lui Stanciu, Wuhan Three Towns, în etapa a doua din campionat, iar românul a marcat al doilea său gol din vara anului 2025 încoace. La scorul de 2-0 pentru fostul său club, mijlocașul și-a asumat responsabilitatea de a executa un penalty și l-a învins pe portarul advers cu un șut puternic, sub bară.