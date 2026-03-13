“Îmi lipseşte” Fără echipă de la despărţirea de Legia Varşovia, Edi Iordănescu a spus unde vrea să antreneze!

Edi Iordănescu (47 de ani) şi-ar dori să antreneze o echipă care să joace în Liga Campionilor. După plecarea de la Legia Varşovia, echipa poloneză s-a prăbuşit şi acum se luptă pentru evitarea retrogradării. După 24 de etape, Legia e pe locul 16 în campionatul Poloniei, poziţie de retrogradare. Formaţia poloneză nu a acumulat în 24 de etape decât 28 de puncte.

Edi Iordănescu a reuşit să ducă România la EURO 2024 şi să o califice în optimile Europeanului de pe primul loc în grupă. El a avut mai multe oferte după despărţirea de Legia, dar nu a semnat cu nicio echipă.

„Am antrenat în cupele europene, atât în Conference League, cât și în Europa League, și știu ce înseamnă, ca proces, pregătirea unui astfel de joc. Îmi lipsește Champions League, dar sper ca într-o zi să ajung să am și acest privilegiu.

Champions League este competiția detaliilor. La acest nivel, diferența nu o mai face neapărat dominarea jocului, ci modul în care gestionezi momentele-cheie”, a declarat Edi Iordănescu pentru gsp.ro.

Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, care a cucerit un titlu cu CFR Cluj, a vorbit şi despre lupta pentru campionat din acest sezon. Fără FCSB în play-off, campioana ultimelor două sezoane în play-off, Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, U Cluj, Dinamo şi FC Argeş au încheiat sezonul regulat în primele şase.