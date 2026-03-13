Bernadette Szocs, eşec dramatic la WTT Champions Chongqing 2026. A salvat 4 mingi de meci

Dan Roșu Publicat: 13 martie 2026, 21:31

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - FRTM

Bernadette Szocs își încheie parcursul la WTT Champions Chongqing 2026, în urma unei întâlniri captivante, care s-a derulat până în setul decisiv și în care a salvat patru mingi de meci!

Învingătoare în prima rundă cu Lily Zhang (SUA), scor 3-0 (12-10, 11-6, 14-12), Bernadette Szocs (27 mondial) a întâlnit-o, pentru calificarea în sferturile de finală, pe Chen Yi (China, 7 mondial). Cele două jucătoare au oferit un spectacol sportiv la masa de joc, cu multe răsturnări de situație, se arată pe Federaţia Română de Tenis de Masă. 

Bernadette Szocs, eşec la WTT Champions Chongqing 2026

După un prim set pierdut, tricolora și-a îmbunătățit jocul în al doilea, pe care l-a câștigat sub presiunea momentului, deși a fost condusă cu 6-2. Românca a găsit resursele pentru o nouă revenire, de această dată în setul al treilea, iar de la 5-0 în favoarea jucătoarei din China a egalat. Chiar dacă a cedat setul după ce a salvat patru mingi de set, ea a continuat meciul cu același tonus.

S-a făcut 2-2 la seturi între cele două sportive, după ce Bernadette Szocs a lovit cu încredere în propriile forțe și strategia aleasă, iar în setul decisiv a fost aproape de calificarea printre primele opt jucătoare ale tabloului.

Condusă cu 10-5 pe final, românca s-a apropiat, a salvat patru mingi de meci, însă la ultimul schimb a trimis mingea pe lângă masă, într-un meci în care a luptat admirabil, dar pe care l-a cedat, scor 2-3 (8-11, 13-11, 10-12, 11-7, 9-11).

