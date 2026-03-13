Home | Fotbal | Fotbal extern | Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei

Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 9:01

Comentarii
Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei

Jucătorii de la Noah, după cucerirea Supercupei Armeniei / Profimedia

Valentin Costache, jucătorul plecat în această iarnă din Liga 1 de la UTA Arad, a cucerit deja primul său trofeu alături de noua sa echipă, Noah Yerevan. Mijlocașul a fost titular în victoria obținută de clubul său în Supercupa Armeniei după loviturile de departajare contra celor de la Ararat-Armenia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noah Yerevan, echipa care l-a adus pe Valentin Costache din România în schimbul a aproximativ 200.000 de euro, și-a adăugat un nou trofeu în vitrină după seara zilei de 12 martie. Trupa din capitala Armeniei a câștigat Supercupa în fața actualului lider din campionat, Ararat, pe care a învins-o după executarea loviturilor de la 11 metri.

Costache a jucat 62 de minute în victoria lui Noah din Supercupa Armeniei

Meciul a început mai bine pentru ocupanta primei poziții din campionatul Armeniei, care a deschis scorul în minutul 10 prin Zidane Banjaqui. Noah a revenit în joc până la pauză, iar în minutul 37 Helder Ferreira a convertit o lovitură de la 11 metri.

În minutul 62, Costache, care fusese în primul 11 al echipei sale, a fost înlocuit de antrenorul său, Sandro Perkovic. Până la final, nicio echipă nu a mai marcat, astfel că trofeul s-a decis la loviturile de departajare.

Ararat-Armenia a ratat de două ori, în timp ce Noah a avut o rată de conversie de 100% de la punctul cu var, astfel că formația din capitala Armeniei și-a adjudecat un nou trofeu, după ce la finalul sezonului trecut a câștigat atât campionatul, cât și cupa.

Reclamă
Reclamă

În imaginile bucuriei postate de Noah apare în mod evident și Costache, care la doar al treilea meci în tricoul noii sale echipe a ajuns să câștige un nou trofeu în carieră. Până acum, fotbalistul de 27 de ani a reușit să marcheze o dată într-un meci de cupă, contra celor de la Pyunik Yerevan.

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
10:01

LIVE VIDEOCalificările pentru sprint în Marele Premiu al Chinei se văd ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY
10:01

Elina Svitolina a produs surpriza şi eliminat-o pe Iga Swiatek! Cum arată semifinalele de la Indian Wells 2026
9:40

“Ultima șansă la titlu”. Victor Angelescu avertizează înainte de Rapid – Dinamo: “Dacă nu dăm 200%, nicio șansă”
9:29

“Abia aştept să vorbesc cu MM!” Ilie Dumitrescu l-a auzit pe Gigi Becali şi a făcut anunţul: “Chiar îmi doresc”
9:25

VideoȘansele erau de 1 la 3,2 cvintilioane! Cum a intrat superstarul Shai Gilgeous-Alexander în istoria NBA
8:39

Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”