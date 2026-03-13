Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei

Valentin Costache, jucătorul plecat în această iarnă din Liga 1 de la UTA Arad, a cucerit deja primul său trofeu alături de noua sa echipă, Noah Yerevan. Mijlocașul a fost titular în victoria obținută de clubul său în Supercupa Armeniei după loviturile de departajare contra celor de la Ararat-Armenia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noah Yerevan, echipa care l-a adus pe Valentin Costache din România în schimbul a aproximativ 200.000 de euro, și-a adăugat un nou trofeu în vitrină după seara zilei de 12 martie. Trupa din capitala Armeniei a câștigat Supercupa în fața actualului lider din campionat, Ararat, pe care a învins-o după executarea loviturilor de la 11 metri.

Costache a jucat 62 de minute în victoria lui Noah din Supercupa Armeniei

Meciul a început mai bine pentru ocupanta primei poziții din campionatul Armeniei, care a deschis scorul în minutul 10 prin Zidane Banjaqui. Noah a revenit în joc până la pauză, iar în minutul 37 Helder Ferreira a convertit o lovitură de la 11 metri.

În minutul 62, Costache, care fusese în primul 11 al echipei sale, a fost înlocuit de antrenorul său, Sandro Perkovic. Până la final, nicio echipă nu a mai marcat, astfel că trofeul s-a decis la loviturile de departajare.

Ararat-Armenia a ratat de două ori, în timp ce Noah a avut o rată de conversie de 100% de la punctul cu var, astfel că formația din capitala Armeniei și-a adjudecat un nou trofeu, după ce la finalul sezonului trecut a câștigat atât campionatul, cât și cupa.