Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei

Valentin Costache, jucătorul plecat în această iarnă din Liga 1 de la UTA Arad, a cucerit deja primul său trofeu alături de noua sa echipă, Noah Yerevan. Mijlocașul a fost titular în victoria obținută de clubul său în Supercupa Armeniei după loviturile de departajare contra celor de la Ararat-Armenia.
Noah Yerevan, echipa care l-a adus pe Valentin Costache din România în schimbul a aproximativ 200.000 de euro, și-a adăugat un nou trofeu în vitrină după seara zilei de 12 martie. Trupa din capitala Armeniei a câștigat Supercupa în fața actualului lider din campionat, Ararat, pe care a învins-o după executarea loviturilor de la 11 metri.
Costache a jucat 62 de minute în victoria lui Noah din Supercupa Armeniei
Meciul a început mai bine pentru ocupanta primei poziții din campionatul Armeniei, care a deschis scorul în minutul 10 prin Zidane Banjaqui. Noah a revenit în joc până la pauză, iar în minutul 37 Helder Ferreira a convertit o lovitură de la 11 metri.
În minutul 62, Costache, care fusese în primul 11 al echipei sale, a fost înlocuit de antrenorul său, Sandro Perkovic. Până la final, nicio echipă nu a mai marcat, astfel că trofeul s-a decis la loviturile de departajare.
Ararat-Armenia a ratat de două ori, în timp ce Noah a avut o rată de conversie de 100% de la punctul cu var, astfel că formația din capitala Armeniei și-a adjudecat un nou trofeu, după ce la finalul sezonului trecut a câștigat atât campionatul, cât și cupa.
În imaginile bucuriei postate de Noah apare în mod evident și Costache, care la doar al treilea meci în tricoul noii sale echipe a ajuns să câștige un nou trofeu în carieră. Până acum, fotbalistul de 27 de ani a reușit să marcheze o dată într-un meci de cupă, contra celor de la Pyunik Yerevan.
