Adrian Mihalcea discurs surprinzător, după UTA – Hermannstadt 3-2: „Am fost varză”

UTA a început cu dreptul faza de play-out și s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Hermannstadt, meci în care s-a marcat un autogol ireal și s-a ratat și o lovitură de la 11 metri.

Gruparea arădeană a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție, însă Adrian Mihalcea a avut un discurs neașteptat după fluierul final.

Adrian Mihalcea a anunțat: fără cupe europene la Arad

UTA Arad a obținut un succes în debutul play-out-ului Ligii 1, reușind să se impună cu scorul de 3-2 în fața echipei antrenate de Dorinel Munteanu.

După fluierul final, Adrian Mihalcea a confirmat că nu s-a depus licența pentru cupele europene, dar și nemulțumirile sale legate de jocul echipei.

„Sunt trei puncte importante, care contează enorm. Pentru noi astăzi nu a contat jocul în sine, ci importanţa punctelor, contra unei echipe bune. A fost şi cu spectacol, şi cu noroc, şi cu sacrificiu.