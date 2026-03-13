Adrian Mihalcea discurs surprinzător, după UTA – Hermannstadt 3-2: „Am fost varză”

UTA a început cu dreptul faza de play-out și s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Hermannstadt, meci în care s-a marcat un autogol ireal și s-a ratat și o lovitură de la 11 metri.
Gruparea arădeană a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție, însă Adrian Mihalcea a avut un discurs neașteptat după fluierul final.
Adrian Mihalcea a anunțat: fără cupe europene la Arad
UTA Arad a obținut un succes în debutul play-out-ului Ligii 1, reușind să se impună cu scorul de 3-2 în fața echipei antrenate de Dorinel Munteanu.
După fluierul final, Adrian Mihalcea a confirmat că nu s-a depus licența pentru cupele europene, dar și nemulțumirile sale legate de jocul echipei.
„Sunt trei puncte importante, care contează enorm. Pentru noi astăzi nu a contat jocul în sine, ci importanţa punctelor, contra unei echipe bune. A fost şi cu spectacol, şi cu noroc, şi cu sacrificiu.
Aşa vor fi meciurile. Atunci când nu mai ai nimic de pierdut, parcă îţi revine şi energia. Am condus ostilităţile, nu ca posesie sau dueluri, că am fost varză, dar ca inspiraţie şi noroc în unele momente. Pentru noi contează.
Ceea ce pot să spun sigur e că n-am depus licenţa (n.r. pentru cupele europene). Din ce motive, mai puţin mă interesează pe mine, dar cu siguranţă nu vom putea da acel baraj.
Jucătorii trebuie să aibă în gând faptul că poţi să retrogradezi dacă nu eşti atent. Până nu ne vom salva matematic, ne vom uita doar în jos. După, ne vom uita şi în sus. Fiecare loc în parte generează o sumă de bani în plus pentru club”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit orangesport.ro.
