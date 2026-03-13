Adrian Mihalcea discurs surprinzător, după UTA – Hermannstadt 3-2: „Am fost varză”

Daniel Işvanca Publicat: 13 martie 2026, 20:52

UTA a început cu dreptul faza de play-out și s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Hermannstadt, meci în care s-a marcat un autogol ireal și s-a ratat și o lovitură de la 11 metri.

Gruparea arădeană a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție, însă Adrian Mihalcea a avut un discurs neașteptat după fluierul final.

UTA Arad a obținut un succes în debutul play-out-ului Ligii 1, reușind să se impună cu scorul de 3-2 în fața echipei antrenate de Dorinel Munteanu.

După fluierul final, Adrian Mihalcea a confirmat că nu s-a depus licența pentru cupele europene, dar și nemulțumirile sale legate de jocul echipei.

„Sunt trei puncte importante, care contează enorm. Pentru noi astăzi nu a contat jocul în sine, ci importanţa punctelor, contra unei echipe bune. A fost şi cu spectacol, şi cu noroc, şi cu sacrificiu.

Aşa vor fi meciurile. Atunci când nu mai ai nimic de pierdut, parcă îţi revine şi energia. Am condus ostilităţile, nu ca posesie sau dueluri, că am fost varză, dar ca inspiraţie şi noroc în unele momente. Pentru noi contează.

Ceea ce pot să spun sigur e că n-am depus licenţa (n.r. pentru cupele europene). Din ce motive, mai puţin mă interesează pe mine, dar cu siguranţă nu vom putea da acel baraj.

Jucătorii trebuie să aibă în gând faptul că poţi să retrogradezi dacă nu eşti atent. Până nu ne vom salva matematic, ne vom uita doar în jos. După, ne vom uita şi în sus. Fiecare loc în parte generează o sumă de bani în plus pentru club”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit orangesport.ro.

Trump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la KremlinTrump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la Kremlin
Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Observator
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă
Fanatik.ro
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă
20:51

VideoJurnal Antena Sport | Învinşi de două ori de Rapid în acest sezon, “câinii” vor revanşa cu giuleştenii
20:46

Ianis Zicu a vrut să plece de la Farul! Ce a spus despre înlocuirea lui cu Neluţu Sabău
20:40

VideoJurnal Antena Sport | Se aprind tot cu Zicu
20:37

VideoJurnal Antena Sport | Face valuri pentru România
20:34

VideoJurnal Antena Sport | Toți pentru România
20:30

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Argeș 0-0. Start de play-off în Bănie
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 5 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”