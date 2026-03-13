Ce face azi arbitrul „bandit” care a eliminat Italia de la Mondialul din 2002 și a fost închis pentru trafic de droguri

La Mondialul din 2002, ecuadorianul Byron Moreno a oferit „cel mai slab arbitraj din istoria fotbalului”, așa cum l-a numit publicația Gazzetta dello Sport.

Pe 18 iunie, Moreno a „măcelărit” Italia și a ajutat-o pe Coreea de Sud să se califice în sferturile de finală ale turneului.

Byron Moreno, arbitrul care a scos-o pe Italia de la Mondial

În optimea jucată la Daejeon, Squadra Azzurra a deschis scorul prin Vieri (min. 18), dar gazdele din Coreea de Sud au întors nesperat rezultatul. Seol Ki-Hyeon a egalat în minutul 88, iar Ahn Jung-Hwan a marcat golul de aur (pe atunci, regulamentul stipula că meciul se oprește la primul gol marcat în prelungiri) în minutul 117.

În acel meci, Byron Moreno a greșit flagrant într-o singură direcție. Mai întâi, le-a acordat asiaticilor un penalty controversat, în minutul 5, pe care portarul Buffon l-a parat. La începutul reprizei a doua, ecuadorianul l-a iertat pe Kim Tae-young de un cartonaș roșu, după ce sud-coreeanul l-a lovit cu cotul în față, în careu, pe Del Piero.

În prelungiri, Moreno și-a desăvârșit „opera” istorică. L-a eliminat pentru simulare pe Francesco Totti, care fusese faultat în careu, apoi i-a anulat Italiei golul (care ar fi fost de aur) lui Damiano Tommasi, pentru un ofsaid inexistent!