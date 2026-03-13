Ce face azi arbitrul „bandit” care a eliminat Italia de la Mondialul din 2002 și a fost închis pentru trafic de droguri

La Mondialul din 2002, ecuadorianul Byron Moreno a oferit „cel mai slab arbitraj din istoria fotbalului”, așa cum l-a numit publicația Gazzetta dello Sport.
Pe 18 iunie, Moreno a „măcelărit” Italia și a ajutat-o pe Coreea de Sud să se califice în sferturile de finală ale turneului.
Byron Moreno, arbitrul care a scos-o pe Italia de la Mondial
În optimea jucată la Daejeon, Squadra Azzurra a deschis scorul prin Vieri (min. 18), dar gazdele din Coreea de Sud au întors nesperat rezultatul. Seol Ki-Hyeon a egalat în minutul 88, iar Ahn Jung-Hwan a marcat golul de aur (pe atunci, regulamentul stipula că meciul se oprește la primul gol marcat în prelungiri) în minutul 117.
În acel meci, Byron Moreno a greșit flagrant într-o singură direcție. Mai întâi, le-a acordat asiaticilor un penalty controversat, în minutul 5, pe care portarul Buffon l-a parat. La începutul reprizei a doua, ecuadorianul l-a iertat pe Kim Tae-young de un cartonaș roșu, după ce sud-coreeanul l-a lovit cu cotul în față, în careu, pe Del Piero.
În prelungiri, Moreno și-a desăvârșit „opera” istorică. L-a eliminat pentru simulare pe Francesco Totti, care fusese faultat în careu, apoi i-a anulat Italiei golul (care ar fi fost de aur) lui Damiano Tommasi, pentru un ofsaid inexistent!
Reacții virulente la final: „Rușine să vă fie, domnilor de la FIFA!”
Imediat după meci, întreaga Italie a fost scandalizată de prestația lui Moreno. „Italia nu contează în locurile unde se decid rezultatele și se fac afaceri de milioane. Rușine să vă fie domnilor de la FIFA!”, a scris Gazzetta dello Sport.
„Italia a fost azvârlită dintr-un Mondial murdar, unde arbitrii sunt folosiți pe post de asasini. Nicio altă echipă din istoria Cupei Mondiale nu a suferit atâtea nedreptăți”, a „tunat” și Corriere della Sera.
La rândul lor, jucătorii echipei naționale a Italiei au vorbit în termeni duri despre arbitrul ecuadorian. „E scandalos! Am văzut multe arbitraje proaste, dar el a mers prea departe”, a declarat căpitanul Paolo Maldini. Christian Panucci l-a numit un „bandit gras” pe Moreno, în timp ce Totti a concluzionat, amar, că „au vrut să ne elimine din turneu”.
Byron Moreno a continuat să arbitreze slab și la el acasă
Personaj interzis în Italia, Byron Moreno s-a întors în Ecuador după Mondial. A continuat să arbitreze în campionatul intern, dar în același mod controversat, vecin cu suspiciunile de fraudă.
La doar trei luni după „jaful” cu Italia, Moreno a fost suspendat 20 de etape din cauză că a prelungit cu 12 minute un derby local între LDU Quito și Barcelona Guayaquil. Adică exact cât a fost nevoie pentru ca gazdele să marcheze de două ori și să câștige cu 4-3!
A revenit pe teren în mai 2003, însă a „comis-o” din nou după doar trei meciuri. De această dată, a eliminat, eronat, trei jucători de la aceeași echipă, Deportivo Quito. Cu reputația complet distrusă, a luat decizia să se retragă din arbitraj, la numai 33 de ani. Viața lui post-arbitraj a fost la fel de tumultoasă. A lucrat ca analist și comentator TV, dar aparent banii pe care îi câștiga nu erau suficienți.
Condamnat pentru trafic de heroină
În septembrie 2010, Byron Moreno a apărut din nou în prim-plan, când a fost arestat pe aeroportul John F. Kennedy, la New York, cu șase kilograme de heroină, pe care le ascunsese în lenjeria intimă. „Cred că avea heroina la el încă din 2002, dar nu în chiloți, ci în corp”, a comentat acid Gianluigi Buffon, portarul Italiei în acel meci cu Coreea de Sud.
Moreno a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, după ce și-a recunoscut vina. Mai târziu, a susținut că a fost forțat să transporte drogurile, sub amenințarea că soția sa ar putea păți ceva rău. Eliberat condiționat în decembrie 2012, a fost extrădat în Ecuador.
Astăzi, „călăul” Italiei are 56 de ani și lucrează, culmea, ca analist de arbitraj în Ecuador. Între „expertizele” de zi cu zi, își face timp să mai arbitreze meciuri locale de amatori sau de old-boys.
