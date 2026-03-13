O nouă tragedie în familia lui PAOK Salonic. Un suporter, ucis după ce a fost înjunghiat pe stradă

Familia de suporteri a lui PAOK Salonic trece printr-un nou moment dificil, la o lună și jumătate distanță după ce șapte fani și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în România, în județul Timiș.

În noaptea de joi spre vineri, un ultras în vârstă de 20 de ani a murit la spital după ce a fost înjunghiat pe stradă.

“Filmul” decesului suporterului lui PAOK

Potrivit gazzetta.gr, informațiile inițiale din anchetă indică faptul că trei suporteri ai lui PAOK, inclusiv tânărul fan, au pregătit o ambuscadă pentru o altă persoană, care în timpul altercației a folosit un cuțit și l-a înjunghiat pe suporterul alb-negrilor, perforându-i un plămân.

Un post de televiziune din Grecia, ERT News, a prezentat un videoclip care arată drama trăită de suporterul formației antrenate de Răzvan Lucescu. Pe imagini se vede cum fanul lui PAOK se clatină, după care pică lângă un tomberon.

În jurul lui se strâng mai mai mulți oameni, iar fanul se ridică, după care cade din nou. Ajuns inconștient la spital, tânărul în vârstă de 20 de ani a decedat în jurul orei 00:00.