O nouă tragedie în familia lui PAOK Salonic. Un suporter, ucis după ce a fost înjunghiat pe stradă

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 12:56

Tragedia suporterului de la PAOK Salonic / Capturi video ERT - gazzetta.gr

Familia de suporteri a lui PAOK Salonic trece printr-un nou moment dificil, la o lună și jumătate distanță după ce șapte fani și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în România, în județul Timiș.

În noaptea de joi spre vineri, un ultras în vârstă de 20 de ani a murit la spital după ce a fost înjunghiat pe stradă.

“Filmul” decesului suporterului lui PAOK

Potrivit gazzetta.gr, informațiile inițiale din anchetă indică faptul că trei suporteri ai lui PAOK, inclusiv tânărul fan, au pregătit o ambuscadă pentru o altă persoană, care în timpul altercației a folosit un cuțit și l-a înjunghiat pe suporterul alb-negrilor, perforându-i un plămân.

Un post de televiziune din Grecia, ERT News, a prezentat un videoclip care arată drama trăită de suporterul formației antrenate de Răzvan Lucescu. Pe imagini se vede cum fanul lui PAOK se clatină, după care pică lângă un tomberon.

În jurul lui se strâng mai mai mulți oameni, iar fanul se ridică, după care cade din nou. Ajuns inconștient la spital, tânărul în vârstă de 20 de ani a decedat în jurul orei 00:00.

În presa din Grecia se speculează că agresorul fanului lui PAOK ar fi un suporter al rivalei din oraș, Aris, însă poliția a declarat că nu are până acum informații care să certifice acest lucru: “Încă nu există informații care să ne facă să credem că este vorba de un incident legat de violență între fani și clarific acest lucru tocmai pentru că acest tânăr nu a fost niciodată implicat în astfel de infracțiuni.

Înainte de ora 23:00, Poliția Greacă a fost informată despre un tânăr de aproximativ 25 de ani, aceasta a fost informația care ne-a fost dată, care prezenta răni provocate de un obiect ascuțit și se afla într-o stare semi-conștientă pe stradă. Acesta a fost apoi transferat la spitalul AHEPA. La scurt timp după ora 00:00, am fost informați că tânărul a decedat“, a spus purtătorul de cuvânt al poliției din Grecia, Constantia Dimoglidu, conform sursei citate anterior.

Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”