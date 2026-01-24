Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” - Antena Sport

La finalul lui 2023, clubul rus FC Sochi l-a numit antrenor principal pe Robert Moreno, spaniol cu un CV extrem de atractiv. Fost tehnician la Monaco și Granada, Moreno a condus inclusiv echipa națională a Spaniei, timp de nouă meciuri, în 2019.
Moreno a retrogradat cu Sochi în mai 2024, dar a fost apoi confirmat în funcție. A reușit să promoveze în următorul sezon, dar în septembrie 2025 a fost dat afară, după ce Sochi nu adunase decât un punct în primele șapte etape din prima ligă rusă.
Robert Moreno antrena cu Chat GPT: „Dar băieții când dorm?”
Acum, fostul director general al lui FC Sochi susține că, în ciuda CV-ului său impunător, Robert Moreno antrena ghidat 100% de inteligența artificială! Mai concret, spaniolul folosea aplicația Chat GPT pentru a face pregătirea și pentru a lua decizii esențiale la echipă.
„Aveam meci în deplasare cu SKA Khabarovsk, iar Robert a spus: ‘Am planificat totul. Am configurat toți parametrii cu Chat GPT.’ M-am uitat pe plan și, conform acestuia, jucătorii urmau să nu doarmă timp de 28 de ore la rând. L-am întrebat: ‘Robert, totul e minunat, dar băieții când vor dormi?’. L-a întrebat iar pe Chat GPT și am actualizat programul. Până la urmă, am urmat planul creat de Chat GPT”, a povestit Andrey Orlov, în presa rusă.
Transfer nereușit făcut cu Chat GPT
Totodată, Robert Moreno ar fi decis transferurile tot cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit lui Orlov, spaniolul l-ar fi transferat pe atacantul Artur Shushenachev, în detrimentul altor doi candidați, după ce l-a întrebat pe Chat GPT. Mutarea a fost un eșec până la urmă, pentru că alesul lui Moreno nu a înscris niciun gol, în zece apariții, în campionat.
„Inteligența artificială e o unealtă în plus. Da, de ce nu? Dar pentru Moreno, Chat GPT ajunsese să fie una dintre principalele”, a mai spus fostul director general al lui Sochi.
„Neloial!” Robert Moreno, acuzat de Luis Enrique
Robert Moreno este liber de contract după ce a plecat din Rusia. În vârstă de 48 de ani, tehnicianul catalan a fost în trecut acuzat de Luis Enrique că a vrut să-i ia locul pe banca Spaniei, în timp ce el o îngrijea pe Xana Martínez, fiica lui care a decedat în 2019 din cauza cancerului la oase.
Deși a plecat neînvins de la naționala Spaniei, cu șapte victorii și două egaluri, Moreno nu a performat în următorii ani. La Monaco a fost demis după doar 13 meciuri, în timp ce la Granada a rezistat 29 de jocuri.
