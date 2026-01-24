Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?” - Antena Sport

La finalul lui 2023, clubul rus FC Sochi l-a numit antrenor principal pe Robert Moreno, spaniol cu un CV extrem de atractiv. Fost tehnician la Monaco și Granada, Moreno a condus inclusiv echipa națională a Spaniei, timp de nouă meciuri, în 2019.

Moreno a retrogradat cu Sochi în mai 2024, dar a fost apoi confirmat în funcție. A reușit să promoveze în următorul sezon, dar în septembrie 2025 a fost dat afară, după ce Sochi nu adunase decât un punct în primele șapte etape din prima ligă rusă.

Robert Moreno antrena cu Chat GPT: „Dar băieții când dorm?”

Acum, fostul director general al lui FC Sochi susține că, în ciuda CV-ului său impunător, Robert Moreno antrena ghidat 100% de inteligența artificială! Mai concret, spaniolul folosea aplicația Chat GPT pentru a face pregătirea și pentru a lua decizii esențiale la echipă.

„Aveam meci în deplasare cu SKA Khabarovsk, iar Robert a spus: ‘Am planificat totul. Am configurat toți parametrii cu Chat GPT.’ M-am uitat pe plan și, conform acestuia, jucătorii urmau să nu doarmă timp de 28 de ore la rând. L-am întrebat: ‘Robert, totul e minunat, dar băieții când vor dormi?’. L-a întrebat iar pe Chat GPT și am actualizat programul. Până la urmă, am urmat planul creat de Chat GPT”, a povestit Andrey Orlov, în presa rusă.