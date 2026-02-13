Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou

Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 13:52

Comentarii
Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronaldo se pregăteşte să plece de la Al-Nassr, club cu care a intrat recent în conflict. Ce s-a întâmplat?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere, atunci când Cristiano Ronaldo lua decizia să nu evolueze pentru Al-Nassr în semn de protest. S-a spus că jucătorul de 41 de ani era nemulțumit pe modul în care PIF gestiona cele patru cluburi pe care le controla (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli și Al-Ittihad).

Concret, Ronaldo considera că echipa pentru care evoluează este dezavantajată de către fondul public, care ar favoriza alte cluburi în vederea realizării unor transferuri care să le ajute să se bată la titlu. În cele din urmă, Ronaldo a revenit la sentimente mai bune şi s-a întors pe teren, dar plecarea lui este iminentă. S-a vorbit despre Inter Miami, ca posibilă destinaţie, dar acum a mai apărut o propunere de suflet pentru Ronado.

Potrivit celor de la The Touchline, Sporting Lisabona e gata să-l readucă pe Cristiano Ronaldo înapoi. În urmă cu 23 de ani, Ronaldo ajungea celebru în fotbal la Sporting, de unde ajungea la Manchester apoi Real Madrid.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Observator
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
15:21
EXCLUSIVMarea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma
14:44
FotoCel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil
14:37
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
14:37
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”
14:11
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e”
14:07
VIDEOCum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”