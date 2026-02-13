Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou - Antena Sport

Cristiano Ronaldo se pregăteşte să plece de la Al-Nassr, club cu care a intrat recent în conflict. Ce s-a întâmplat?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere, atunci când Cristiano Ronaldo lua decizia să nu evolueze pentru Al-Nassr în semn de protest. S-a spus că jucătorul de 41 de ani era nemulțumit pe modul în care PIF gestiona cele patru cluburi pe care le controla (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli și Al-Ittihad).

Concret, Ronaldo considera că echipa pentru care evoluează este dezavantajată de către fondul public, care ar favoriza alte cluburi în vederea realizării unor transferuri care să le ajute să se bată la titlu. În cele din urmă, Ronaldo a revenit la sentimente mai bune şi s-a întors pe teren, dar plecarea lui este iminentă. S-a vorbit despre Inter Miami, ca posibilă destinaţie, dar acum a mai apărut o propunere de suflet pentru Ronado.

Potrivit celor de la The Touchline, Sporting Lisabona e gata să-l readucă pe Cristiano Ronaldo înapoi. În urmă cu 23 de ani, Ronaldo ajungea celebru în fotbal la Sporting, de unde ajungea la Manchester apoi Real Madrid.