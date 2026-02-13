Carlo Ancelotti semnează până în 2030 - Antena Sport

Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026.

Potrivit jurnalistului Mario Cortegana, Ancelotti este gata să semneze un nou contract, valabil până în 2030. Anunţul vine după ce i-a fost făcută o nouă propunere de prelungire la început de 2026.

⚡️ Brazil head coach Carlo Ancelotti set to sign new four-year contract

⁦@TheAthleticFC⁩ https://t.co/iXYStpYN2q

— Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 12, 2026



Fostul manager de la Chelsea sau Real Madrid ar urma să conducă naționala Braziliei și la următoarea Cupă Mondială, care va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.

Carlo Ancelotti a bifat opt meciuri pe banca brazilienilor, timp în care a înregistrat patru victorii, două remize și două înfrângeri. Brazilia este calificată la World Cup 2026, iar în Grupa C le va înfrunta pe Maroc, Haiti și Scoția.