Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlo Ancelotti semnează până în 2030 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Carlo Ancelotti semnează până în 2030

Carlo Ancelotti semnează până în 2030

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 10:35

Comentarii
Carlo Ancelotti semnează până în 2030

Carlo Ancelotti şi Kylian Mbappe / Profimedia

Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026.

Potrivit jurnalistului Mario Cortegana, Ancelotti este gata să semneze un nou contract, valabil până în 2030. Anunţul vine după ce i-a fost făcută o nouă propunere de prelungire la început de 2026.


Fostul manager de la Chelsea sau Real Madrid ar urma să conducă naționala Braziliei și la următoarea Cupă Mondială, care va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.

Carlo Ancelotti a bifat opt meciuri pe banca brazilienilor, timp în care a înregistrat patru victorii, două remize și două înfrângeri. Brazilia este calificată la World Cup 2026, iar în Grupa C le va înfrunta pe Maroc, Haiti și Scoția.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Observator
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
12:35
Revenire spectaculoasă în Liga 1! Daniel Popa s-a înţeles cu noul club
12:33
Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff
11:53
VIDEOUn jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA
11:52
Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB
11:15
Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea”
11:01
Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 2 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”