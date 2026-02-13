Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj - Antena Sport

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) şi-a găsit echipă. Fostul tehnician al lui CFR Cluj va pregăti o echipă italiană.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrea Mandorlini a ajuns la un acord pentru a o prelua pe Ravenna. Echipa italiană e pe locul 2 în Serie C.

Andrea Mandorlini semnează în Serie C

„S-a ajuns la un acord între Andrea Mandorlini și Ravenna. Contractul este valabil până în iunie, cu opțiune de prelungire în cazul promovării în Serie B”, a anunţat Nicolo Schira.

Andrea Mandorlini era liber de contract de pe 21 octombrie, atunci când a fost demis de CFR Cluj. Al treilea mandat al lui Mandorlini pe banca echipei din Gruia s-a încheiat după numai 9 meciuri. Italianul şi-a reziliat înţelegerea cu CFR Cluj după o înfrângere, 0-1, cu Petrolul.

CFR Cluj a mers excelent cu Daniel Pancu pe bancă. După victoria din derby-ul cu U Cluj, cu 3-2, CFR Cluj a ajuns la 7 victorii consecutive în Liga 1. Echipa antrenată de Daniel Pancu e pe locul 7, cu 41 de puncte, la un singur punct de play-off. Între timp, CFR a obţinut şi calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a încheiat la egalitate, 1-1, ultimul meci din grupă, disputat cu Rapid.