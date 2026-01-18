Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni” - Antena Sport

Închide meniul
Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni”

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 17:47

Mohamed Salah / Captură

Egipt a pierdut finala mică la Cupa Africii și a încheiat turneul din Maroc pe poziția a patra. În meciul disputat sâmbătă seara la Casablanca, „faraonii” au cedat în fața Nigeriei, la loviturile de departajare (2-4), după 0-0 în 120 de minute.

Starul Mohamed Salah a executat primul pentru Egipt, dar a ratat, lovitura sa fiind parată de portarul Stanley Nwabali. Marmoush a ratat și el, în timp ce pentru „super vulturi” doar Dele-Bashiru a greșit ținta.

Mohamed Salah, surprins zâmbind în timpul meciului pierdut de Egipt

Salah a încheiat Cupa Africii cu patru goluri marcate și un assist, dar vârful lui Liverpool este criticat dur în Egipt. Motivul îl reprezintă o fotografie din timpul loviturilor de departajare, devenită virală, în care atacantul lui Liverpool este surprins zâmbind.

Potrivit jurnaliștilor africani, Salah a fost luat în colimator de fani și de mai multe legende din Egipt, care contestă atitudinea și implicarea sa la echipa națională.

Salah a marcat de 67 de ori pentru Egipt, în 115 selecții, dar nu a reușit să câștige niciodată Cupa Africii cu „faraonii”. A ajuns de două ori în finală, în 2017 și 2021, dar a pierdut de fiecare dată, contra Camerunului, respectiv Senegalului. Egipt are șapte trofee la AFCON, ultimul cucerit în 2010, și rămâne cea mai galonată echipă națională din Africa.

Salah va avea încă un rol în Egipt: „Sunt în slujba țării!”

Pe de altă parte, Salah este susținut de Federația de la Cairo și chiar se pregătește să ajute Egiptul și în afara terenului. Căpitanul „faraonilor” va deveni un soi de ambasador pentru țara sa și va avea rolul de a convinge jucătorii din Europa cu dublă naționalitate să aleagă echipa națională a Egiptului.

Mustafa Abu Zahra, reprezentant al Federației, a dezvăluit că Salah își dorește să se implice în viitoarele discuții cu fotbaliștii de origine egipteană, eligibili pentru echipa națională. „Am vorbit cu Salah după meciul cu Nigeria. Inima lui este alături de țară și și-a exprimat disponibilitatea de a coopera pe mai multe probleme, inclusiv în cazul jucătorilor egipteni cu dublă naționalitate. Mi-a spus așa: ‘Sunt în slujba țării oricând, sunt gata să ajut fotbalul din Egipt.’”, a spus Abu Zahra.

Pentru Egipt urmează două jocuri amicale, cu Arabia Saudită și Italia, în martie, apoi meciurile de la Cupa Mondială. „Faraonii” fac parte din grupa G și vor întâlni Belgia, Noua Zeelandă și Iran.

