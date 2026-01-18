Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni” - Antena Sport

Egipt a pierdut finala mică la Cupa Africii și a încheiat turneul din Maroc pe poziția a patra. În meciul disputat sâmbătă seara la Casablanca, „faraonii” au cedat în fața Nigeriei, la loviturile de departajare (2-4), după 0-0 în 120 de minute.

Starul Mohamed Salah a executat primul pentru Egipt, dar a ratat, lovitura sa fiind parată de portarul Stanley Nwabali. Marmoush a ratat și el, în timp ce pentru „super vulturi” doar Dele-Bashiru a greșit ținta.

Mohamed Salah, surprins zâmbind în timpul meciului pierdut de Egipt

Salah a încheiat Cupa Africii cu patru goluri marcate și un assist, dar vârful lui Liverpool este criticat dur în Egipt. Motivul îl reprezintă o fotografie din timpul loviturilor de departajare, devenită virală, în care atacantul lui Liverpool este surprins zâmbind.

Potrivit jurnaliștilor africani, Salah a fost luat în colimator de fani și de mai multe legende din Egipt, care contestă atitudinea și implicarea sa la echipa națională.

Salah a marcat de 67 de ori pentru Egipt, în 115 selecții, dar nu a reușit să câștige niciodată Cupa Africii cu „faraonii”. A ajuns de două ori în finală, în 2017 și 2021, dar a pierdut de fiecare dată, contra Camerunului, respectiv Senegalului. Egipt are șapte trofee la AFCON, ultimul cucerit în 2010, și rămâne cea mai galonată echipă națională din Africa.