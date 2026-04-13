Imagini horror din Eredivisie! Fostul jucător al lui Tottenham, tăiat la propriu de crampoanele adversarului

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 9:17

Lewis Holtby în Sittard - NAC Breda / X

Fortuna Sittard a primit duminică vizita celor de la NAC Breda, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 30 din Eredivisie. A fost una dintre ultimele șanse pe care oaspeții le-au avut, în încercarea de a se salva de la retrogradare.

Disputa dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar jucătorii au avut parte și de un moment de groază pe gazon, în minutul 36 al partidei.

Lewis Holtby, scos din meci după un fault „criminal” în Sittard – NAC Breda

NAC Breda a scos doar un punct în deplasarea de pe terenul celor de la Fortuna Sittard, iar rezultatul este unul care condamnă echipa la retrogradare, cu patru etape înainte de final.

Lewis Holtby, fostul jucător al celor de la Schalke și Tottenham Hotspur, a fost protagonistul unui moment de coșmar în minutul 36, când a fost faultat dur de un adversar.

Fotbalistul a fost tăiat la propriu de crampoanele adversarului său, motivul fiind însă unul prostesc și anume că acesta purta apărători, dar prea mici pentru un meci de o asemenea anvergură.

Practic, accidentarea dureroasă putea fi evitată, în contextul în care jucătorul lui NAC Breda ar fi purtat apărători normale. El a fost scos imediat de pe teren, iar adversarul său nu a primit nici măcar cartonaș galben.

  • ATENȚIE! Vă avertizăm că sunt imagini care pot avea un impact emoțional asupra dumneavoastră

