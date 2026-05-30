Real Madrid se apropie de pragul de 10 miliarde de dolari! Cum arată topul celor mai bogate cluburi din lume

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 13:24

Vinicius Junior, Kylian Mbappe și Dani Ceballos, după un gol înscris de Real Madrid /Getty Images

Forbes a publicat topul celor mai bogate cluburi din lume, în funcție de suma la care sunt evaluate! Iar cele mai valoroase 25 de cluburi din lume sunt evaluate împreună la 82,4 miliarde de dolari, un nou record!

Real Madrid este de departe pe primul loc, cu 2 miliarde peste locul al doilea pe care se află rivala, FC Barcelona. Finalistele din UEFA Champions League, PSG și Arsenal, sunt și ele în top 10 și înregistrează creșteri spectaculoase.

O altă surpriză: tot mai multe cluburi din Major League Soccer cresc în clasament. Inter Miami, echipa deținută de David Beckham și la care joacă Leo Messi a ajuns să fie evaluată la 1,3 miliarde de dolari.

Cele mai valoroase 25 de cluburi din lume sunt evaluate împreună la 82,4 miliarde de dolari. Iată cum arată lista:

  • 1. Real Madrid — 9,5 miliarde de dolari
    Campionat: La Liga (Spania) | Creștere într-un an: 41% | Venituri: 1,265 miliarde de dolari
  • 2. Barcelona — 7,5 miliarde de dolari
    Campionat: La Liga (Spania) | Creștere într-un an: 33% | Venituri: 1,063 miliarde de dolari
  • 3. Manchester United — 7,2 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 9% | Venituri: 865 de milioane de dolari
  • 4. Liverpool — 6,2 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 15% | Venituri: 911 milioane de dolari
  • 5. Paris Saint-Germain — 5,8 miliarde de dolari
    Campionat: Ligue 1 (Franța) | Creștere într-un an: 26% | Venituri: 912 milioane de dolari
  • 6. Bayern Munchen — 5,7 miliarde de dolari
    Campionat: Bundesliga (Germania) | Creștere într-un an: 12% | Venituri: 938 de milioane de dolari
  • 7. Manchester City — 5,5 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 4% | Venituri: 900 de milioane de dolari
  • 8. Arsenal — 5,4 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 59% | Venituri: 895 de milioane de dolari
  • 9. Chelsea — 4,2 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 29% | Venituri: 637 de milioane de dolari
  • 10. Tottenham Hotspur — 3 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Scădere într-un an: 9% | Venituri: 733 de milioane de dolari
  • 11. Atletico Madrid — 2,95 miliarde de dolari
    Campionat: La Liga (Spania) | Creștere într-un an: 74% | Venituri: 488 de milioane de dolari
  • 12. Juventus — 2,4 miliarde de dolari
    Campionat: Serie A (Italia) | Creștere într-un an: 12% | Venituri: 458 de milioane de dolari
  • 13. Borussia Dortmund — 2,2 miliarde de dolari
    Campionat: Bundesliga (Germania) | Creștere într-un an: 7% | Venituri: 579 de milioane de dolari
  • 14. AC Milan — 1,85 miliarde de dolari
    Campionat: Serie A (Italia) | Creștere într-un an: 23% | Venituri: 447 de milioane de dolari
  • 15. Inter Milano — 1,8 miliarde de dolari
    Campionat: Serie A (Italia) | Creștere într-un an: 57% | Venituri: 586 de milioane de dolari
  • 16. Aston Villa — 1,4 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 56% | Venituri: 490 de milioane de dolari
  • 17. Inter Miami — 1,35 miliarde de dolari
    Campionat: MLS (SUA) | Creștere într-un an: 13% | Venituri: 200 de milioane de dolari
  • 18. LAFC — 1,32 miliarde de dolari
    Campionat: MLS (SUA) | Creștere într-un an: 6% | Venituri: 167 de milioane de dolari
  • 19. Newcastle United — 1,25 miliarde de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: 14% | Venituri: 435 de milioane de dolari
  • 20. LA Galaxy — 1,08 miliarde de dolari
    Campionat: MLS (SUA) | Creștere într-un an: 8% | Venituri: 106 milioane de dolari
  • 21. New York City FC — 1,02 miliarde de dolari
    Campionat: MLS (SUA) | Creștere într-un an: 17% | Venituri: 90 de milioane de dolari
  • 22. Atlanta United — 1 miliard de dolari
    Campionat: MLS (SUA) | Creștere într-un an: 3% | Venituri: 105 milioane de dolari
  • 23. Benfica — 960 de milioane de dolari
    Campionat: Primeira Liga (Portugalia) | Creștere într-un an: – | Venituri: 252 de milioane de dolari
  • 24. AS Roma — 940 de milioane de dolari
    Campionat: Serie A (Italia) | Creștere într-un an: 16% | Venituri: 242 de milioane de dolari
  • 25. Everton — 930 de milioane de dolari
    Campionat: Premier League (Anglia) | Creștere într-un an: – | Venituri: 255 de milioane de dolari
