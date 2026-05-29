Ștefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Antrenorul român vrea să dea o lovitură de proporții

Ștefan Târnovanu s-a săturat de statutul de la FCSB și portarul este decis să plece în străinătate, dacă va veni o ofertă importantă la adresa sa. Dorința i s-a îndeplinit, iar presa turcă a dezvăluit că fotbalistul este pe lista unui antrenor român.

Chiar dacă situația de la Gaziantep nu este una simplă, Mirel Rădoi își dorește să-l aducă alături de el pe portarul formației patronate de Gigi Becali.

Ștefan Târnovanu, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep

Deși mai are contract cu FCSB până în vara anului 2028, Ștefan Târnovanu pare decis să plece de la gruparea antrenată în prezent de Marius Baciu, lucru confirmat și prin declarațiile făcute la finalul partidei cu FC Botoșani.

Jurnalistul turc Ali Budak scrie că Mirel Rădoi este decis să îl transfere pe portarul român la Gaziantep, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă gruparea din Superliga.

Gaziantep trebuie să achite niște datorii în valoare de 200.000 de euro pentru a putea legitima noi jucători, lucru care se va rezolva curând, potrivit unor informații apărute în presa din Turcia.