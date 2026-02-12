Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: "Este binevenit" - Antena Sport

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și clubul a ajuns la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Măsura concedierii a fost deja oficializată, iar Tottenham caută înlocuitor.

Jucătorii au liber cinci zile, iar Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin spune că “orice antrenor este binevenit”.

“Prea mine nu prea mă interesează schimbările astea de antrenori. Pe mine mă interesează ca Radu să-și facă treaba, indiferent de cine va fi pe bancă. E competiție atunci când ești la un club mare. Tot timpul ai adversari, e normal. Cât timp concurența este corectă pe post, nu este nicio problemă.

Radu s-a antrenat bine de la revenire, a demonstrat că merită să fie acolo, să joace. Așa este în fotbal, îți aștepti șansa și profiți de ea. Orice antrenor este binevenit, pe noi nu ne interesează cine vine. Radu trebuie să se pregătească în continuare, atât.

Radu este în vacanță acum, au plecat toți că au 5 zile libere”, a spus Florin Manea, pentru digisport.ro.