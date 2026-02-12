Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: "Este binevenit" - Antena Sport

Închide meniul
Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: “Este binevenit”

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 14:39

Radu Drăguşin şi Ange Postecoglou / Profimedia

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și clubul a ajuns la doar trei puncte deasupra liniei roșii. Măsura concedierii a fost deja oficializată, iar Tottenham caută înlocuitor.

Jucătorii au liber cinci zile, iar Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin spune că “orice antrenor este binevenit”.

“Prea mine nu prea mă interesează schimbările astea de antrenori. Pe mine mă interesează ca Radu să-și facă treaba, indiferent de cine va fi pe bancă. E competiție atunci când ești la un club mare. Tot timpul ai adversari, e normal. Cât timp concurența este corectă pe post, nu este nicio problemă.

Radu s-a antrenat bine de la revenire, a demonstrat că merită să fie acolo, să joace. Așa este în fotbal, îți aștepti șansa și profiți de ea. Orice antrenor este binevenit, pe noi nu ne interesează cine vine. Radu trebuie să se pregătească în continuare, atât.

Radu este în vacanță acum, au plecat toți că au 5 zile libere”, a spus Florin Manea, pentru digisport.ro.

“Acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am vrut să plecăm (n.r. că va primi șanse la Tottenham). Dacă lucrurile stau așa și are șansele lui, este perfect. Noi nu ne doream să plecăm de la Tottenham. Mă deranjează doar că a început să joace și unii de pe la noi au început să-l critice. Englezii îl laudă. Avem și noi unul la cel mai înalt nivel și dăm numai în el.

A lipsit un an, e normal să nu ai repere. A intrat cu Manchester City și s-a descurcat foarte bine. (n.r. despre interesul lui Juventus) S-a speculat mult în această iarnă. S-a dus Otolini acolo și de-aia s-a făcut legătura. Cum a fost și cu Fiorentina. Au existat oferte din Germania, de la Leipzig, și una din Italia, într-adevăr.

Leipzig a avut o discuție mai mult cu Tottenham, dar am vorbit și eu cu ei. E important ca Radu să aibă șanse și să-și revină. Nu am vrut să plecăm nicio clipă, dar am zis că are nevoie de anumite meciuri ca să-și revină. Cred că o să mai prindă 3-4 partide acum”, a mai spus Florin Manea.

