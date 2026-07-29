Afacerea verii în fotbalul european! Jucătorul poate aduce un profit de peste 400 % la câteva săptămâni după transfer

Perioada de transferuri aduce de fiecare dată mutări care mai de care mai interesante, iar unele cluburi reușesc afaceri importante și fac astfel un profit sănătos de pe urma unor jucători.

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Cei de la Rayo Vallecano, formație la care este legitimat și Andrei Rațiu, ar putea să vândă unul dintre jucătorii pe care i-a transferat în această vară și să obțină o sumă de peste 5 ori mai mare față de cea plătită.

Fotbalistul din La Liga care ar putea face trecerea în Premier League și să aducă un profit important pentru trupa iberică

Povestea începea în vara anului trecut, când Real Betis îl ceda împrumut pe Nobel Mendy, un fundaș central francez, la Rayo Vallecano. Fotbalistul a reușit să se adapteze și să-și arate valoarea, iar formația din Madrid a activat clauza de cumpărare, în valoare de 3,5 milioane de euro, în această vară.

La doar câteva săptămâni de când a devenit jucător cu acte în regulă al celor de la Rayo, francezul ar putea să fie protagonistul unui alt transfer. Cei de la Hull City, care au promovat în Premier League, au trimis o ofertă de 18 milioane de euro în schimbul fotbalistului de 21 de ani și suma ar putea să crească, fiind doar prima tentativă de a-l lua.

Astfel, cei de la Rayo Vallecano ar putea să facă o afacere excelentă într-un timp foarte scurt și să obțină mai mult de 500 la sută profit din vânzarea acestui jucător, notează presa din Spania.