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Rapid a ratat transferul lui Rareș Ilie pentru 100.000 de euro

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 13:07

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Rapid a ratat transferul lui Rareș Ilie pentru 100.000 de euro

Motivul pentru care Rareș Ilie nu a mai ajuns la Rapid. Foto: Sport Pictures

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Unul dintre fotbaliștii doriți cu insistență în această vară la Rapid, Rareș Ilie, a luat în cele din urmă drumul Italiei, acolo unde a semnat cu formația din Serie B, Mantova.

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Mijlocașul ofensiv este apreciat de Daniel Pancu pentru calitățile sale și era văzut drept o variantă excelentă pentru zona ofensivă de către tehnicianul care a venit în această vară în Giulești.

De ce nu a mai ajuns Rareș Ilie la Rapid

Vândut de giuleșteni, în urmă cu 3 ani, celor de la Nice, în Franța, Rareș Ilie nu a putut să se impună la formația din Hexagon și a fost împrumutat în mai multe rânduri, la diverse formații din Europa. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani este încă tânăr și ar putea să-și relanseze cariera acum după transferul la Mantova.

El a fost însă foarte aproape să accepte o revenire în Giulești, dar mutarea a picat în cele din urmă dintr-un motiv surprinzător. Formația patronată de Dan Șucu s-a ținut tare la negocieri și nu i-a dat jucătorului salariul dorit, de 300.000 de euro pe an, minimul pe care acesta îl voia pentru a juca dn nou în Liga 1.

Bucureștenii i-au propus 200.000 de euro venit anual, dar Rareș Ilie a considerat că este o scădere prea mare față de cei 400.000 de euro pe care îi câștiga la Nice și astfel transferul a picat, notează cei de la Fanatik.

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Dan Șucu a decis să stopeze investițiile la Rapid

Rezultatele slabe obținute de Rapid de când Dan Șucu a ajuns acționar la echipă au făcut ca omul de afaceri să aibă o decizie drastică în această vară. Concret, după ce Costel Gâlcă a ratat calificarea în cupele europene, se pare că investițiile la trupa din Giulești s-au stopat, cel puțin momentan.

Dan Șucu a transmis că o să asigure bugetul necesar, însă nu mai vrea să dea bani în plus pentru transferuri și astfel conducerea clubului trebuie să se descurce prin vânzarea de jucători. Astfel se explică și reticiența de a-i oferi lui Rareș Ilie salariul dorit.

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