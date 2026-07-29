Rapid a ratat transferul lui Rareș Ilie pentru 100.000 de euro

Motivul pentru care Rareș Ilie nu a mai ajuns la Rapid. Foto: Sport Pictures

Unul dintre fotbaliștii doriți cu insistență în această vară la Rapid, Rareș Ilie, a luat în cele din urmă drumul Italiei, acolo unde a semnat cu formația din Serie B, Mantova.

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Mijlocașul ofensiv este apreciat de Daniel Pancu pentru calitățile sale și era văzut drept o variantă excelentă pentru zona ofensivă de către tehnicianul care a venit în această vară în Giulești.

De ce nu a mai ajuns Rareș Ilie la Rapid

Vândut de giuleșteni, în urmă cu 3 ani, celor de la Nice, în Franța, Rareș Ilie nu a putut să se impună la formația din Hexagon și a fost împrumutat în mai multe rânduri, la diverse formații din Europa. Fotbalistul în vârstă de 24 de ani este încă tânăr și ar putea să-și relanseze cariera acum după transferul la Mantova.

El a fost însă foarte aproape să accepte o revenire în Giulești, dar mutarea a picat în cele din urmă dintr-un motiv surprinzător. Formația patronată de Dan Șucu s-a ținut tare la negocieri și nu i-a dat jucătorului salariul dorit, de 300.000 de euro pe an, minimul pe care acesta îl voia pentru a juca dn nou în Liga 1.

Bucureștenii i-au propus 200.000 de euro venit anual, dar Rareș Ilie a considerat că este o scădere prea mare față de cei 400.000 de euro pe care îi câștiga la Nice și astfel transferul a picat, notează cei de la Fanatik.