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Clubul unde Gică Hagi a făcut istorie a fost desființat

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 13:49

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Clubul unde Gică Hagi a făcut istorie a fost desființat

Gică Hagi, în timpul imnului României / Sport Pictures

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Brescia, unul dintre cluburile cu tradiție din fotbalul italian, a ajuns la capătul drumului.

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O hotărâre recentă a Tribunalului din Brescia a confirmat dispariția clubului, care a fost sufocat de datorii în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro.

Ce fotbaliști legendari au jucat la Brescia, Gică Hagi s-a numărat printre ei

De-a lungul istoriei sale, Brescia a fost casa unor nume uriașe ale fotbalului mondial. Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni și Pep Guardiola au îmbrăcat tricoul formației italiene. La Brescia au evoluat și mai mulți fotbaliști români importanți, printre care Gică Hagi, Dorin Mateuț, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău și Dănuț Lupu. Pe banca tehnică a clubului s-a aflat și regretatul Mircea Lucescu.

Cum a ajuns Brescia în colaps financiar

Brescia a evoluat timp de 23 de sezoane în Serie A, ultima apariție în prima ligă venind în stagiunea 2019/2020. Cea mai bună clasare din istoria clubului în Serie A a fost locul opt, obținut în sezonul 2000/2001.

Declinul s-a accelerat în urmă cu aproximativ 18 luni, când au fost descoperite mai multe nereguli. Problemele financiare au atras sancțiuni sportive, iar Brescia a primit o depunctare de opt puncte, care a contribuit decisiv la retrogradarea în liga a treia.

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