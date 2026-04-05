Ce a postat Dennis Man, după ce a devenit campion cu PSV în Olanda

Dennis Man a devenit campion al Olandei, după ce PSV a cucerit duminică după-amiază titlul în Eredivisie. Echipa internaţionalului român a câştigat sâmbătă meciul de pe teren propriu cu Utrecht, scor 4-3, dar avea nevoie de un pas greşit al rivalilor de la Feyenoord pentru a pune mâna pe trofeu încă din etapa cu numărul 19.

Feyenoord a remizat pe terenul celor de la Volendam, iar PSV a cucerit astfel al 27-lea titlu de campioană din istorie.

Postarea lui Dennis Man, după ce a cucerit titlul cu PSV

Numărul 27 este unul special pentru Dennis Man, deoarece el poartă la Eindhoven tricoul cu numărul 27. După ce PSV a devenit matematic campioană, internaţionalul român a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu tricoul său şi numărul 27.

La începutul sezonului, atunci când a semnat cu PSV, Dennis Man a dezvăluit de ce a ales să poarte acest număr: “Am ales numărul 27 pentru că acum am 26 de ani și, în câteva săptămâni, voi împlini 27”.

Internaţionalul român şi-a trecut în palmares un nou trofeu, după Cupa României cu FCSB din 2020 şi trofeul primit pentru că Parma a încheiat pe primul loc în Serie B în 2024, când a promovat în Serie A.