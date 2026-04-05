Home | Fotbal | Fotbal extern | Alex Mitriță a văzut direct cartonașul roșu după un gest golănesc. Românul nu și-a putut stăpâni nervii

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 13:45

Comentarii
Alex Mitriță, eliminat în China / YouTube 偶然体育赛事Ouran Live

Alex Mitriță a ieșit în evidență într-un mod negativ în confruntarea din Superliga Chinei dintre Zhejiang Proffesional și Chongqing Tonglianglon, formație la care evoluează alt român, George Cîmpanu. În minutul 89 al meciului, la scorul de 1-0 pentru adversari, fosta extremă de la Universitatea Craiova a văzut direct cartonașul roșu după ce și-a tras un adversar de păr.

Mitriță a fost de când a venit la Zhejiang unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei pe plan ofensiv, însă fotbalistul de 31 de ani a fost recent protagonistul unui moment regretabil. Într-un duel disputat duminică dimineața de echipa sa, Zhejiang, fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a ales cu un cartonaș roșu.

De la ce a pornit faza eliminării lui Mitriță

Faza cu pricina s-a întâmplat în minutul 88, când formația sa era condusă cu 1-0. Zhejiang căuta egalarea, iar Mitriță a fost bruscat din spate de un adversar, după care românul s-a dus să bată o aruncare de la margine, crezând că echipa sa avea posesia.

Arbitrul a indicat însă opusul, iar fotbalistul de bandă, vizibil frustrat, și-a vărsat nervii pe jucătorul care îl tatonase și l-a tras de păr. Centralul a fost chemat la VAR și i-a arătat imediat după cartonașul roșu lui Mitriță, care ulterior a fost ținut cu greu de colegii săi.

Zhejiang nu a mai putut face nimic în 10 oameni și a pierdut cu 1-0, păstrându-și poziția a 8-a din clasament. În patru meciuri, echipa lui Mitriță a înregistrat două victorii, o remiză și un eșec, însă are doar 2 puncte după ce a început campionatul pe -5 din cauza unei decizii federale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
