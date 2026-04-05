Adrian Mihalcea rămâne modest după 5-1 cu Metaloglobus: „Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ”

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 18:12

Adrian Mihalcea / Sportpictures

UTA Arad a bifat al doilea succes din acest play-out. Formația antrenată de Adrian Mihalcea a făcut spectacol în disputa cu Metaloglobus și s-a impus cu scorul de 5-1.

Arădenii au profitat și de pasul greșit făcut de campioana FCSB și au urcat pe prima poziție din play-out. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a tras concluziile după fluierul final.

Adrian Mihalcea: „Putem să ne gândim puțin mai liniștiți la ceea ce urmează”

Adrian Mihalcea a fost ușurat după fluierul final, dar a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi, în ciuda succesului categoric.

Adrian Mihalcea a fost ușurat după fluierul final, dar a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi, în ciuda succesului categoric.

„A fost o victorie pe deplin meritată. Am condus meciul de la un cap la altul. Forma lor din ultimele 3 meciuri ne-a pus în gardă. Atitudinea a fost incredibilă. Mă bucur, suntem cu un număr de puncte bun în momentul de față. Putem să ne gândim puțin mai liniștiți la ceea ce urmează.

Posibil. Clasamentul după 3 etape arată că suntem pe primul loc. Am și pornit cu un număr bun de puncte. A contat acest lucru. Trebuie să revenim după acest meci cu picioarele pe pământ”.

„Noi nu am avut ca obiectiv play-off-ul”

„Noi nu am avut ca obiectiv play-off-ul, noi am luptat în ultima etapă. Nu a fost greu să-i motivez pe băieți. Mi-a fost teamă că am stat 8 zile fără mai mulți jucători. Am avut un lot cam subțire, ieri s-a accidentat și Padula.

Mă bucur pentru toți jucătorii. Mă bucur pentru efortul tuturor. Am făcut un grup bun. Sunt lucruri pozitive, lucruri plăcute, e datoria mea să mențin această stare de spirit bună până la finalul campionatului”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

