„O noapte dramatică pentru Mircea Lucescu” – Italienii, cu sufletul la gură, după ce tehnicianul a intrat în comă indusă

Fotbalul românesc urmărește cu sufletul la gură situația lui Mircea Lucescu, internat de duminica trecută la Spitalul Universitar din București. La puțin timp timp după ce medicii i-au montat un defibrilator, starea de sănătate a selecționerului s-a agravat, fiind în comă indusă pe secția de Terapie Intensivă.
Starea tehnicianului de 80 de ani este monitorizată inclusiv de presa din străinătate, iar italienii au reacționat cu privire la cumpăna prin care trece fostul selecționer al naționalei României.
Italianii, temători în privința lui Mircea Lucescu
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar fostul selecționer al echipei naționale a fost mutat iarăși la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, fiind în comă indusă.
Presa din Italia urmărește cu sufletul la gură situația legendarului tehnician român și a scris despre situația dificilă pe care acesta o traversează de o săptămână.
„O noapte dramatică pentru Mircea Lucescu. Legendarul antrenor român, ajuns acum la optzeci de ani, se află în prezent la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar din București, unde medicii au fost nevoiți să îl inducă în comă medicamentoasă în urma unei agravări bruște a stării sale clinice”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.
„Calvarul antrenorului, o figură istorică în fotbalul italian datorită perioadelor sale la Brescia și Inter, a început duminica trecută, când i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice. Chiar când părea pregătit să demisioneze, în urmă cu două zile a suferit un infarct.
Situația a părut imediat disperată: personalul medical a fost nevoit să efectueze trei manevre de resuscitare pentru a-l salva de la moarte. Ulterior, Lucescu a suferit un al doilea stop cardiac (n.r. Lucescu a suferit un singur infarct), din care și-a revenit datorită intervenției rapide a paramedicilor.
Aceste probleme grave de sănătate vin după o perioadă de stres profesional intens. Deși nu era în cea mai bună formă, Lucescu sperase să ducă România în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.
Înfrângerea împotriva Turciei și eliminarea ulterioară din turneu l-au costat postul, demiterea venind la scurt timp după aceste evenimente medicale tragice”, a mai scris presa din ”Cizmă”.
- Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”