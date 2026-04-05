„O noapte dramatică pentru Mircea Lucescu” – Italienii, cu sufletul la gură, după ce tehnicianul a intrat în comă indusă

Fotbalul românesc urmărește cu sufletul la gură situația lui Mircea Lucescu, internat de duminica trecută la Spitalul Universitar din București. La puțin timp timp după ce medicii i-au montat un defibrilator, starea de sănătate a selecționerului s-a agravat, fiind în comă indusă pe secția de Terapie Intensivă.

Starea tehnicianului de 80 de ani este monitorizată inclusiv de presa din străinătate, iar italienii au reacționat cu privire la cumpăna prin care trece fostul selecționer al naționalei României.

Italianii, temători în privința lui Mircea Lucescu

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar fostul selecționer al echipei naționale a fost mutat iarăși la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, fiind în comă indusă.

Presa din Italia urmărește cu sufletul la gură situația legendarului tehnician român și a scris despre situația dificilă pe care acesta o traversează de o săptămână.

„O noapte dramatică pentru Mircea Lucescu. Legendarul antrenor român, ajuns acum la optzeci de ani, se află în prezent la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar din București, unde medicii au fost nevoiți să îl inducă în comă medicamentoasă în urma unei agravări bruște a stării sale clinice”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.